VIDEO Acuzațiile Irinei Gutnic după revocarea din funcția de viceprimar: „Ion Ceban este un pericol atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru R. Moldova”

Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de primarul Ion Ceban a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei mun. Chișinău și a Partidului „Mișcarea Alternativa Națională”. Gutnic acuză că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

Ea a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău, Vasile Chirilescu, nu a răspuns apelurilor și mesajului ZdG. Nici Natalia Ixari nu a răspuns la apelurile ZdG.

„Eu astăzi nu cunosc cu exactitate care au fost motivele adevărate ale demiterii mele, pentru că Ion Ceban nu a avut curajul să mă privească în ochi și să-mi spună direct motivele acestei decizii. Am aflat că și mulți alții din presă. Decizia de a ieși public nu a fost una ușoară, dar este una inevitabilă, dată fiind decizia primarului general. Am venit în echipa municipiului Chișinău ca profesioniști, cu încrederea că putem contribui la dezvoltarea orașului. În timp, am văzut cum lucrurile merg într-o direcție pe care nu o mai putem susține. Problemele orașului nu doar că nu se rezolvă, ele se adâncesc.

Vedem decizii care nu pot fi explicate profesional – favoritisme și în unele cazuri, situații care ridică probleme de legalitate. Acest lucru nu este unul întâmplător, este rezultatul modului în care este condusă astăzi Primăria Chișinău. Nu mai este vorba despre greșeli, este vorba despre un sistem care produce probleme și le acoperă. Nu putem accepta situații în care ni se cere direct sau indirect să validăm sau să tolerăm astfel de practici. A rămâne în tăcere înseamnă a fi complice. De aceea, am decis să vin în fața voastră, așa cum este corect.

Nu este o decizie politică, este o decizie de responsabilitate. Știu că vor urma atacuri. Nu mă surprind. Ele fac parte din stilistica primarului general. Dar, înainte de toate, țin să-i mulțumesc primarului general pentru experiența de a activa în cadrul autorității publice locale Chișinău, alături de o echipă dedicată, alături de care, pe parcursul acestor ani am realizat lucruri frumoase și importante pentru cetățenii capitalei. Această ieșire publică nu trebuie să fie percepută ca o simplă plecare. Nu este despre funcții și orgolii. Nu este schimbarea taberei politice. Este un semnal de alarmă din interiorul sistemului. Este despre oameni care nu mai pot tolera și accepta un mod de administrare compromis, abuziv și controlat politic”..

Irina Gutnic a făcut declarații legate de partidul MAN și crearea blocului „Alternativa”, acuzând că blocul este „un proiect camuflat”.

(…) Motivul real este că am început să spun lucrurilor pe nume. Faptul că am ales să fiu un om liber și să nu execut ordine politice. Adevăratul motiv al deciziei ar fi că prea mulți din echipă mă respectă. Prietenia și solidaritatea dintre oameni sunt o problemă pentru el. Ion Ceban vede peste tot comploturi, trădări și pericole imaginare. În viziunea lui, într-o echipă trebuie să domine controlul și frica. Astăzi, o spun cu toată responsabilitatea, Ion Ceban este un pericol atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru R. Moldova. Ruptura dintre mine și primărie s-a produs în momentul în care a fost formată Alternativa. Decizia a fost luată fără a fi consultată echipa MAN. (…) Am pornit la drum crezând că reprezentăm un proiect european. Mulți dintre noi am investit imagine și credibilitate, crezând sincer în parcursul european al R. Moldova. Formarea blocului a fost făcută fără discuții interne, fără dezbatere și fără un vot veridic al echipei. De ce? Pentru că știa că mulți dintre colegi, inclusiv eu, eram împotrivă. Blocul „Alternativa” este un proiect camuflat. Am spus din prima zi că vom pierde grav la capitolul imagine și că oamenii nu vor înțelege această asociere, iar rezultatele electorale confirmă acest lucru. Organizațiile teritoriale au început să dispară, iar liderii locali s-au retras, inclusiv în suburbii. (…) Inclusiv decizia de a ieși din bloc în Parlament a fost luată fără consultarea echipei, chiar dacă am fost din start împotriva acestui bloc. La fel, despre această decizie am aflat ca și ceilalți colegi din presă. Aceasta nu este o democrație participativă și internă, este control unilateral. MAN a devenit o anexă a Primăriei Chișinău”, a declarat Irina Gutnic în cadrul conferinței de presă.

Irina Gutnic a mai anunțat că va „depune un denunț pentru abuz de serviciu”.

„Primarul general a ales să semneze o dispoziție ilegală, cu încălcarea directă a articolului 17 din Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, care prevede clar și expres că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, adoptată cu votul majorității al consilierilor aleși. Legea, la fel, spune foarte clar că doar în cazul în care proiectul de decizie este exclus de pe ordinea de zi, atenție, la două ședințe consecutive, sau nu întrunește numărul necesar de voturi la două ședințe consecutive, doar atunci primarul poate emite dispoziție de eliberare din funcție. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Prin urmare, vorbim de un act administrativ ilegal. Un abuz de putere, o sfidare flagrantă a legii. Vreau să spun foarte clar, voi contesta această decizie în instanță și nu pentru a reveni în primărie lângă Ion Ceban, nu pentru funcție, ci pentru că legea trebuie respectată, pentru că administrația municipiului Chișinău nu poate fi transformată în SRL-ul personal al unui om”, a spus fosta viceprimară.

Fosta vicepreședintă a mai declarat că administrația primăriei ar fi folosită în interese personale.

„Primăria Chișinău este administrată mai mult ca o structură politică, decât ca o instituție publică. Interferența politicului în administrație a depășit orice limită. Funcționarii sunt folosiți pentru a legitima decizii deja luate. Există presiuni permanente. Mai grav, este că se cere direct sau indirect, executarea unor lucruri la limită, sau chiar dincolo de legalitate. Nu mai putem explica cetățenilor anumite decizii care nu au o logică profesională. Nu mai putem închide ochii la favoritisme. Nu mai putem accepta ca administrația orașului să fie folosită pentru interese personale și de partid. Nu mai este vorba despre greșeli administrative, este vorba despre un sistem care produce probleme, iar apoi le acoperă sistemic”, a spus Irina Gutnic.

Irina Gutnic acuză că angajații din Primăria Chișinău ar fi puși să muncească 7 zile din 7 pentru imaginea primarului capitalei.

„Oameni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în partid, cât și de ceea ce se întâmplă în primărie. Dar, cum am spus anterior, oamenilor le este frică, pentru că în interior primăriei este o adevărată teroare administrativă. Angajații sunt exploatați politic. Sunt puși să muncească 7 zile din 7 pentru imaginea personală a lui Ion Ceban. Primăria a devenit un mecanism de PR politic. Ceea ce se întâmplă acolo trebuie să cunoască instituțiile statului, partenerii internaționali și nu în ultimul rând, organele de drept”, a mai declarat fosta viceprimară.

„În perioada imediat următoare, voi veni cu conferințe de presă și voi prezenta informații și documente despre unele subiecte extrem de grave. Vorbim aici despre finanțarea partidului, despre angajări, achiziții, salarizare, contribuții pentru partid, utilizarea resursei administrative, promovarea imaginii lui Ion Ceban, cum este plătită media, materialele electorale, împrumuturi fictive, legături dubioase externe, angajari și procese în cadrul întreprinderilor municipale, canale de Telegram folosite în scopul denigrării guvernării și nu doar. O să vedeți după această conferință și o să înțelegeți imediat după atacurile care vor urma și după mesajele lor, care sunt canalele de Telegram care îl slujesc. Evident, nu gratis și nu din filantropie pe Ion Ceban. Dar, este foarte interesant cum sunt ele susținute financiar. Toată lumea va avea de lucru. Cetățenii vor vedea adevărata față a unui personaj cu duble identități”, a spus Irina Gutnic.

Aceasta a declarat că cererea de demisie este pe masa primarului Ion Ceban încă din luna ianuarie. Totuși, atunci când au discutat pe intern despre decizia de a pleca, i s-a răspuns că totul „va fi bine”.

„Astăzi nu este despre supărări personale, eu am încercat încă din luna ianuarie a acestui an să plec din funcția de viceprimar al municipiului Chișinău, pentru că nu mai puteam accepta ceea ce se întâmplă pe interiorul instituției, echipei. Nu am plecat, chiar dacă am depus cerere de demisie, pentru că nu am fost lăsată de către primar să plec. Declarațiile unor executori ai primarului, referitor la revocarea mea din cauza unor presiuni este un fals. Nu sunt presiuni din cauza vestimentației, presei, controalelor, așa cum încearcă unii să manipuleze și să întoarcă săgețile, este din cauza acestui sistem construit de Ion Ceban pe frică, control și manipulare”, a mai declarat fosta viceprimară.

„Astăzi nu vorbim despre o revocare ilegală, astăzi discutăm despre transformarea unei instituții publice într-un instrument personal și politic. De aceea, voi depune un denunț pentru abuz de putere și voi solicita Cancelariei de Stat și organelor de drept să se autosesizeze. Am toată încrederea că organele de drept își vor exercita onest și responsabil atribuțiile. Vreau să închei prin a spune un singur lucru, adevărul poate fi amânat, atacat, poate fi manipulat doar pentru o perioadă, dar nu poate fi ascuns la nesfârșit, iar ceea ce se întâmplă astăzi în Primăria Chișinău trebuie cunoscut de toată societatea, pentru că Chișinăul merită transparență, legalitate, administrație, nu propagandă și mai presus de toate, Chișinăul merită adevăr”, a spus Irina Gutnic în încheiere.

Ulterior declarațiilor făcute, Irina Gutnic a răspuns la întrebările jurnaliștilor prezenți. Întrebată despre mașinile de lux care i-ar aparține, în urma dezvăluirilor făcute la emisiunea „Cutia Neagră”, aceasta a reiterat faptul că „nu dețin în proprietate niciun automobil”.

Totodată, a menționat că contractul semnat la „Apă-Canal” este valabil pentru o perioadă de cinci ani, iar despre suspendarea sa din funcția de directoare a aflat „cu 5 minute înainte de a începe conferința de presă”. Irina Gutnic a mai precizat că și-a închis rețelele de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.

Întrebată despre motivele pentru care orașul Chișinău nu are un buget votat deja de doi ani, Gutnic a spus că „este un joc politic”.

În același timp, Irina Gutnic a declarat că inclusiv viceprimarul Victor Pruteanu ar fi fost numit în funcție „ilegal”, motivând că nu ar fi fost respectate prevederile legale. „Ion Ceban sistematic încalcă. O face zi de zi”.

„99% din colegi sunt nemulțumiți”, a declarat Irina Gutnic, întrebată despre câți colegi din cadrul primăriei și partidului MAN nu sunt satisfăcuți de conducerea primarului Ion Ceban.

În contextul formării Blocului „Alernativa”, Irina Gutnic a declarat că persoanelor din partidul MAN le-a fost comunicat că decizia de formare a blocului a fost „luată din extern”.

Întrebată despre apartamente procurate la preț preferențial dintr-un bloc destinat angajaților, aceasta a răspuns că totul a fost efectuat legal.

„Se va încerca denigrarea mea pe aceleași subiecte. Vestimentație, stil de viață, care, repet, este unul legal. Credeți că, fiind într-o echipă cu Ion Ceban și cunoscându-ne bine unul pe altul, dacă era ceva dubios sau compromițător în activitatea mea de care să-mi fac griji, ieșeam eu astăzi în conferință cu astfel de declarații?”, a declarat fosta viceprimară a municipiului Chișinău.

Cine este Irina Gutnic

Pe 11 mai, Irina Gutnic a fost revocată din funcția de viceprimară a municipiului Chișinău, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul capitalei nu a menționat motivul deciziei de revocare. În noiembrie 2022, Gutnic a fost numită în funcția de viceprimară a capitalei.

Irina Gutnic și-a început cariera în 2003, la Ministerul Muncii, în calitate de specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă. Ulterior, a lucrat la Ministerul Economiei. Pentru o scurtă perioadă a deținut funcția de șef al serviciului juridic și resurse umane în cadrul ICS „Trans Standard,, SRL, iar ulterior a devenit administrator (2012-2014) al ÎCS „Veritrans Plus” SRL.

Din 2014 până în 2017 a lucrat la Curtea de Conturi, iar din iulie 2017, a fost numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

La finalul anului 2025, viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro, pe care le-ar fi primit cadou, precum și deține în proprietate mai multe boliduri pe care le-ar fi «împrumutat» de la nașul său de cununie”.

Reacția lui Ion Ceban:

„Nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public. Despre demisie am anunțat-o personal.

Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău, are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, se arată în prima reacție a primarului capitalei, după acuzațiile Irinei Gutnic.