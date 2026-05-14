Fosta viceprimară Irina Gutnic a depus o plângere la CNA împotriva lui Ion Ceban, acuzându-l de abuz de putere

Fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.

Conform ex-viceprimarei, dispoziția primarului general privind demiterea sa a fost adoptată fără respectarea cadrului legal, care prevede că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.

Gutnic a menționat că va contesta în instanță actul prin care a fost demisă.

Anterior, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Reacția a venit după ce Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de Ceban, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Totodată, Ceban o acuză pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

„Despre demisie am anunțat-o personal. Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului MAN. Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

De asemenea, Gutnic a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.