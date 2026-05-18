Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” va fi reorganizată în Societate pe acțiuni

Operatorul sistemului național de transport a energiei electrice, Moldelectrica, va fi reorganizat din Întreprindere de stat în Societate pe acțiuni. Potrivit Ministerului Energiei, „procesul are drept obiectiv crearea unui operator de transport a energiei electrice complet independent din punct de vedere operațional, funcțional și decizional, capabil să exploateze, întrețină și dezvolte rețelele electrice de transport conform cerințelor ENTSO-E și acquis-ului comunitar”.

Reorganizarea ÎS „Moldelectrica” în societate pe acțiuni cu capital integral de stat nu implică privatizarea activelor strategice din sectorul electroenergetic și nu afectează caracterul public al proprietății asupra rețelelor de transport a energiei electrice, întreprinderea fiind inclusă în lista bunurilor nepasibile de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

„Reorganizarea aduce beneficii directe, cum ar fi creșterea eficienței operaționale, atragerea de investiții și consolidarea siguranței sistemului energetic național. Totodată, transformarea în societate pe acțiuni permite instituirea unui cadru corporativ adecvat gestionării infrastructurii critice și implementării proiectelor investiționale”, comunică Moldelectrica.

Astfel, statul își păstrează integral dreptul de proprietate și controlul asupra infrastructurii critice, iar noua formă juridică are drept obiectiv eficientizarea guvernanței corporative, al asigurării independenței operaționale a operatorului de transport și al alinierii la standardele europene aplicabile operatorilor sistemelor de transport a energiei electrice.

„În multe țări europene, companiile energetice, de infrastructură sau transport deținute de stat funcționează exact în acest model corporativ: statul rămâne proprietar, dar compania este administrată după reguli similare sectorului privat”, se mai arată în comunicat.

Moldelectrica menționează că în sectorul energetic, aceste transformări sunt considerate esențiale deoarece companiile trebuie să opereze într-o piață regională tot mai competitivă și integrată cu piața europeană.