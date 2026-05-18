Locul I la Turneului Internațional de Box Amator „Algirdas Šocikas”, ocupat de un moldovean

Ilia Valigurschii a devenit campion al Turneului Internațional de Box Amator „Algirdas Šocikas”, categoria A, desfășurat la Kaunas, Lituania, informează Ministerul Apărării.

Ilia este soldat de clasa a III-a, militar în termen în Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” și, de mic, frecventează secția de box a Școlii Sportive Specializate din satul Grimăncăuți, raionul Briceni.

Turneul internațional de box este organizat anual în memoria legendarului boxer lituanian Algirdas Šocikas.

În 2026, competiția s-a desfășurat în perioada 14-16 mai, în Sala Sporturilor din Kaunas, și a reunit 58 de sportivi din 13 țări.