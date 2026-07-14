Infrastructura de cercetare a trei universități din R. Moldova va fi modernizată cu sprijinul Băncii Mondiale

Trei universități din R. Moldova vor beneficia de investiții în valoare de 9,25 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Finanțarea este acordată prin Proiectul „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) cu sprijinul Băncii Mondiale, și este destinată dezvoltării laboratoarelor și platformelor de cercetare în domenii considerate prioritare pentru dezvoltarea țării.

Potrivit unui comunicat al MEC, Universitatea de Stat din Moldova (USM) va implementa cinci proiecte, în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro.

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a obținut finanțare pentru patru proiecte, în valoare de circa 3,6 milioane de euro.

De asemenea, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) va implementa două proiecte, în valoare totală de aproximativ 1,15 milioane de euro.

Zece dintre proiectele selectate vor beneficia de câte aproximativ 900 de mii de euro și presupun crearea sau dezvoltarea unor infrastructuri naționale de cercetare.

Un al unsprezecelea proiect, finanțat cu 250 de mii de euro, vizează modernizarea unei infrastructuri de cercetare existente.

Proiectele acoperă patru domenii strategice:

Energie, științe exacte și naturale – patru proiecte;

Agricultură și procesarea producției agricole – trei proiecte;

Tehnologia informației și comunicațiilor – trei proiecte;

Biomedicină și biofarmaceutică – trei proiecte.