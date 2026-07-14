Patru candidați la funcția de director general al TRM au fost promovați la etapa interviului

Patru dintre cei cinci candidați înscriși pentru funcția de director general al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) au fost promovați la etapa interviului, scrie Moldova 1. Dosarele candidaților au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al TRM din 14 iulie. Interviul, cea de-a doua etapă a concursului, va avea loc pe 17 iulie.

Potrivit deciziei aprobate, la interviu au fost admiși jurnalistul și producătorul TV Dorin Scobioală, fosta directoare adjunctă a TRM, în perioada aprilie-iulie 2025, Ecaterina Cheptanaru, cineastul Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa, director general adjunct al TRM, responsabil de televiziune, din anul 2025. Cel din urmă a făcut parte din juriul din R. Moldova de la finala Eurovision 2026, a căruit punctaj a stârnit nemulțumiri în rândul publicului și a dus, ulterior, la demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de dircector general al TRM.

Singurul candidat care nu a trecut etapa de verificare a eligibilității pe baza dosarului depus este muzicianul Adrian Graur, realizator și prezentator al unei emisiuni la Radio Moldova Muzical.

Candidații vor fi evaluați în funcție de viziunea lor privind dezvoltarea Companiei „Teleradio-Moldova”, competențele manageriale, capacitatea de conducere și abilitatea de a gestiona provocările cu care se confruntă instituția.