CEC a publicat lista celor 37 de partide politice care pot participa la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță miercuri, 25 august, că a aprobat o serie de hotărâri ce vizează organizarea alegerilor locale noi și a referendumului local din 1 noiembrie 2026. Totodată, Comisia a făcut publică lista celor 37 de partide politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local:

1. Partidul Politic Partidul Social Democrat European

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova

4. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”

5. Partidul Liberal

6. Partidul Politic „Uniunea Creştin-Socială din Moldova”

7. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

8. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

9. PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

10. Partidul politic „Partidul Nostru”

11. Partidul Republican din Moldova

12. Partidul Politic „NOI”

13. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

14. Partidul Naţional Liberal

15. Partidul Liberal Democrat din Moldova

16. Mişcarea Social – Politică a Romilor din Republica Moldova

17. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”

18. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană”

19. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

20. Partidul Politic „Democraţia Acasă”

21. Partidul Politic Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

22. Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”

23. Partidul Politic Partidul Național Conservator European

24. Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”

25. Partidul Politic „Partidul Acţiunii Comune – Congresul Civic”

26. Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură şi Animale”

27. Partidul Politic „Alianța MOLDOVENII”

28. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”

29. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”

30. Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei

31. Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare

32. Partidul Politic Mişcarea Alternativa Naţională

33. Partidul politic Partidul Naţional Moldovenesc

34. Partidul Politic Liga Oraşelor şi Comunelor

35. Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA

36. Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naţionale „ACASĂ”

37. Partidul Politic „Pentru Țară”.

Totodată, pe durata perioadei electorale, unor membri ai CEC le-au fost repartizate atribuții suplimentare. „Aceștia vor coordona activitatea consiliilor electorale de circumscripție, vor conlucra cu autoritățile administrației publice locale în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a scrutinelor și vor coordona elaborarea proiectelor de hotărâri aferente procesului electoral”, conform CEC.

Pe 1 noiembrie 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, satul Tomai și satul Chirsova din UTA Găgăuzia. În aceeași zi, în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va avea loc un referendum local.