Termenul de depunere a dosarelor pentru candidații la alegerile locale noi din 1 noiembrie expiră astăzi

Marți, 22 septembrie, este ultima zi pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării candidaților la funcțiile elective și participanților la referendum din 1 noiembrie 2026, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

Documentele sunt recepționate de consiliile electorale de circumscripție din localitățile în care vor fi organizate alegeri locale noi și referendumul local.

„Consiliile au la dispoziție 7 zile pentru a examina documentele și a emite o decizie în vederea înregistrării sau neînregistrării candidaților pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local și 3 zile pentru examinarea documentelor și emiterii unei decizii în vederea înregistrării sau neînregistrării participanților la referendum”, potrivit Comisiei.

Pe 1 noiembrie 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, satul Tomai și satul Chirsova din UTA Găgăuzia.

În aceeași zi, în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va fi organizat un referendum local.