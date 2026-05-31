Incendiu în capitală: Pompierii IGSU intervin „conform nivelului sporit de intervenție”

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Lunca Bîcului nr. 41 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:17, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit în care erau păstrate utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități mari de ulei. La sosirea la fața locului, pompierii au constatat că focul a afectat bunurile din interiorul obiectivului, existând riscul extinderii incendiului către zonele învecinate.

IGSU scrie că pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate forțe și mijloace ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția fiind desfășurată conform nivelului sporit de alertă. Mai multe echipaje de pompieri și salvatori acționează pentru localizarea și stingerea focului. Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime.