În Rusia există o „democrație reală”, iar alegerile se remarcă prin transparență, a declarat președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, la prima ședință plenară a celei de-a IX-a convocări, la care a participat și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„La noi democrația nu este inventată, ca în Vest, în Statele Unite ale Americii. Ei au uitat ce înseamnă alegerile. Votează prin poștă, dar nici măcar nu există adresele expeditorilor care votează. Doar falsificări”, a spus Volodin.

Declarația lui Volodin a survenit după publicarea evaluărilor analiștilor electorali independenți privind amploarea falsificărilor la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în perioada 18–20 septembrie. Conform acestor date, pentru partidul „Rusia Unită”, care a obținut un număr record de 349 de mandate, ar fi putut fi introduse fraudulos peste 18 milioane din cele 30 de milioane de voturi „pe hârtie”, iar rezultatul său real nu depășește 35%, scrie The Moscow Times.

În opinia lui Volodin, la alegerile prezidențiale din SUA din 2020, Joe Biden „nu a câștigat cinstit”, dar cu toate acestea este încă „în libertate”. „Iar dacă ar fi existat un sistem juridic real acolo, l-ar fi așteptat ghilotina”, a menționat el.

Din perspectiva acestuia, o situație similară s-a creat în Ucraina, unde autoritățile au „eliminat” practic toate partidele politice. „Dar Vestul îi susține, închide ochii la toate. De ce? Pentru că așa este Vestul. La noi însă, dacă vreți să concurați — munciți mai mult. Dacă vreți să fiți mai eficienți — înseamnă că trebuie să fiți pregătiți”, a concluzionat președintele Dumei de Stat a Rusiei.

În context, pe 10 august Curtea Supremă de Justiție a Federației Ruse a eliminat partidul „Iabloko” din lista electorală pentru alegerile parlamentare care au avut loc în perioada 18-20 septembrie. Partidul a fost unicul care a declarat deschis poziția sa anti-război.

Declarația lui Volodin a survenit după publicarea evaluărilor analiștilor electorali independenți privind amploarea falsificărilor la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în perioada 18–20 septembrie. Conform acestor date, pentru partidul „Rusia Unită”, care a obținut un număr record de 349 de mandate, ar fi putut fi introduse fraudulos peste 18 milioane din cele 30 de milioane de voturi „pe hârtie”, iar rezultatul său real nu depășește 35%.

Potrivit calculelor cofondatorului Data Insight, Boris Ovceinnikov, prezența reală la vot, în loc de 59,8%, a fost de mai puțin de 40%. El a ajuns la concluzia că, în afara Moscovei, prezența la vot a fost falsificată sau umflată artificial în alt mod la aproape 70% din secțiile de votare, au fost falsificate aproximativ 31% din voturi, iar ca urmare, în cazul partidului „Rusia Unită”, ponderea voturilor „falsificate” poate ajunge până la 55%.

Cifre similare privind prezența la vot a obținut și analistul Piotr Jijin, care a folosit așa-numita metodă Șpilkin. Conform evaluării sale, rezultatul real al partidului „Rusia Unită” la alegerile pentru Duma de Stat este de 35%.

Uniunea Europeană a declarat că alegerile din Rusia s-au desfășurat într-o atmosferă de „erodare tot mai profundă a democrației” și de lipsă a unor condiții egale pentru candidați. Pe 28 septembrie, UE a introdus sancțiuni împotriva a 10 persoane implicate în neadmiterea partidului „Iabloko” la alegeri și în persecutarea conducerii partidului. Printre alții, pe lista neagră au fost incluși trei judecători ai Curții Supreme a Federației Ruse: Veaceslav Kirillov, Igor Zincenko și Denis Tiutin, scrie sursa citată.