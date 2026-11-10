Șeful SIS avertizează asupra intensificării acțiunilor Rusiei de influențare a alegerilor din R. Moldova: „Vedem acțiuni foarte interesante, nu intrăm în detalii”

Federația Rusă își intensifică pregătirile pentru a influența următoarele procese electorale din Republica Moldova, iar unele acțiuni sunt deja observate de autorități în Găgăuzia, unde urmează să aibă loc alegeri. Avertizarea a fost făcută de directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene.

Potrivit șefului SIS, Republica Moldova intră într-o perioadă de trei ani electorali, iar instituțiile statului observă deja intensificarea activităților Federației Ruse.

„Ne așteaptă iarăși trei ani electorali, noi vedem de pe acum cât de mult se pregătește și își intensifică acțiunile Federația Rusă. Avem alegerile într-o regiune a Republicii Moldova unde deja vedem acțiuni foarte interesante, nu intrăm în detaliile respective, se întâmplă la zi”, a declarat Alexandru Musteața.

Directorul SIS a subliniat că rezultatele obținute de Republica Moldova în domeniul securității și apărării nu înseamnă că amenințările au dispărut și că eforturile de prevenire a acestora trebuie să continue.

„Lupta aceasta nu se termină. Deci faptul că Republica Moldova a prezentat niște rezultate foarte bune pe domeniul de securitate și apărare nu înseamnă că gata, trebuie să ne oprim. Acesta e un proces continuu”, a afirmat Musteața.

Totodată, șeful SIS a vorbit despre cooperarea tot mai strânsă a Republicii Moldova cu serviciile de informații europene. Potrivit acestuia, R. Moldova este un partener activ al Centrului de Informații și Analiză al Uniunii Europene, iar colaborarea presupune schimburi de informații și operațiuni comune, unele dintre acestea nefiind făcute publice.