Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai Ambasadei Rusiei în Italia, acuzați de activități de spionaj

Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai Ambasadei Rusiei în Italia, despre care se presupune că au fost implicați în activități de spionaj, a anunțat joi ministrul italian de Externe, Antonio Tajani. Anterior, două persoane au fost arestate sub acuzația că au transmis informații clasificate unui agent rus, scrie Reuters.

Procurorii au precizat că principalul suspect este un fost ofițer al Carabinierilor, forța de poliție militară a Italiei. Alte cinci persoane sunt, de asemenea, investigate.

Antonio Tajani a anunțat pe platforma X că cei doi oficiali ruși trebuie să părăsească Roma în termen de trei zile. El a afirmat că Moscova continuă să utilizeze „instrumente hibride” împotriva Italiei și a Occidentului, calificând aceste acțiuni drept „o ingerință gravă și inacceptabilă”, care amenință securitatea națională.

Ministerul rus de Externe a transmis că va răspunde deciziei autorităților italiene.

Decizia vine după ce, marți, 7 iulie, procurorii italieni au anunțat reținerea a două persoane suspectate că au transmis informații clasificate unui agent rus. Potrivit publicației italiene La Repubblica, principalii suspecți sunt doi foști carabinieri, ambii în vârstă de 59 de ani, specializați în activități de spionaj și contraspionaj.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi furnizat informații confidențiale unui agent rus aflat sub protecția misiunii diplomatice a Federației Ruse. Investigația este în desfășurare din luna mai 2025.