Ce spune noul premier, Vasile Tofan, despre pensii, compensațiile pentru energie și cumpărarea gazului din Rusia?

„Vreau să spun din start: nu cred că ne vom putea permite să compensăm 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți”, a declarat marți, 21 iulie, prim-ministrul Vasile Tofan, în cadrul emisiunii „În PROfunzime”, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Cabinet de miniștri. Premierul a vorbit și despre propunerile venite din opoziție ca R. Moldova să cumpere gaze naturale din Rusia. „Cum aducem acest gaz în R. Moldova? Cine propune soluții trebuie să vină cu o soluție completă”, a afirmat acesta.

La fel, Tofan a fost întrebat despre sistemul de pensii din R. Moldova. „Noi avem 1,1 angajați la un pensionar. Acesta e raportul. Avem un deficit destul de mare în fondul de pensii”, a declarat oficialul, menționând că vor urma schimbări la acest capitol în „următoarele luni”.

La emisiune Vasile Tofan a fost întrebat despre politica noului Guvern față de compensațiile la energie în perioada rece a anului.

„Ceea ce poate face statul este ca să alocăm careva fonduri ca să putem compensa. Vreau să spun din start, nu cred că o să ne putem permite ca să compensăm 80% din gospodării, cum a fost în anii precedenți, dar pentru cei mai vulnerabili cred că trebuie cel puțin primele zeci de metri cubi de gaz, pentru oamenii economicoși, care își pun acolo puțin ca să nu înghețe iarna, noi o să trebuiască să compensăm acest tarif (…) Noi nu putem controla gazului la bursă. 60% din tarif nu-l putem controla. Gradual trebuie să trecem la alte forme de energie, să nu fim tot timpul dependenți de gaz”, a spus Tofan.

Moderatoarea l-a întrebat pe premier despre declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon. „El spune că o soluție ar fi să cumpărăm gazul de la ruși, că, spune el, noi cumpărăm gaz de la ruși prin intermediari și e mai scump”, a spus Lorena Bogza.

„Cum îl aducem în Moldova acest gaz? Cineva care propune soluții, trebuie să vină cu soluția completă. Chiar să admitem că vrem să cumpărăm de la ruși. Ucrainenii nu dau voie acestui gaz. Conducta din sud, Bluestream prin Turcia lucrează la capacitate maximă. Eu cred că nu este o soluție reală”, a declarat Tofan.

Vasile Tofan a vorbit și despre alocarea pensiilor în R. Moldova, făcând referire și la introducerea graduală a Pilonului II de pensii, prezentă în programul de guvernare.

„Ce este pilonul II de pensii? De exemplu, în fiecare stat dezvoltat sunt trei buzunare pentru pensii. Unu: pensia care ți-o dă garantat statul. Doi: pensia care îți aparține doar ție și ea se acumulează și în mod normal este administrată de către un fond de pensii privat și tu știi exact cât este în cont și cât o să primești la pensie. Punctul trei este unul opțional. (…) În lumea mea ideală aș vrea ca banii să se ducă pe contul personal de pensie al fiecărui moldovean, nu în careva buget. Dacă facem așa un lucru și îl facem bine, trebuie în următoarele câteva luni, eu cred că o să începem să restabilim încrederea oamenilor în stat”, a spus Tofan.

La fel, noul premier a spus că nu planifică în următorii ani majorarea vârstei de pensionare.

„Sunt foarte multe provocări pe care le avem. Pe deoparte, vrem să construim un pilon II de pensii, ca pensiile noastre să fie din contul celor care plătesc astăzi, dar să fie pensii de acumulare, așa cum este în toată lumea, pe de altă parte, noi nu vrem să creștem taxele la contribuțiile sociale. Un lucru care îl pot promite este că am toată determinarea să discut întrebările acestea deschis despre plusuri și minusuri și împreună să luăm decizii care sunt în binele majorității moldovenilor. (…) Noi avem 1,1 angajați la un pensionar. Acesta e raportul. Avem un deficit destul de mare în fondul de pensii. Acum, un politician super reformator, care se uită la cifre și înțelege că începând cu anul X noi nu vom mai putea plăti pensiile, o să fie o gaură mult prea mare. El ar spune, «trebuie să considerăm creșterea vârstei de pensionare». Eu vă spun că dacă mi-aș asuma eu această bătălie în această cadență? Nu. Eu cred că noi nu trebuie să creștem vârsta de pensionare în următorii ani și trebuie să găsim alte metode cum să balansăm fondul de pensii și cum să introducem gradul pilonul II”, a menționat prim-ministrul.

Potrivit programului de guvernare, pensia de asigurări sociale va rămâne „fundamentul siguranței la bătrânețe”, iar sustenabilitatea sistemului va fi consolidată prin c„reșterea ocupării și formalizarea muncii, iar cetățenii vor avea acces la instrumente suplimentare”.

Măsurile prevăzute în program: