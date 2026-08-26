Compensațiile pentru sezonul rece. Guvernul încă nu a stabilit cine va beneficia și cât va aloca. Precizările ministrei Finanțelor și ale premierului: „Nu cred că noi vom putea ajuta 80 la sută din gospodării”

Autoritățile nu au stabilit deocamdată câte gospodării vor beneficia de compensații pentru energie în sezonul rece și ce sumă va fi alocată pentru acest program. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, spune că autoritățile analizează mai multe scenarii și criterii de eligibilitate, iar premierul Vasile Tofan a declarat că nu crede că statul va putea ajuta în această iarnă aproximativ 80% dintre gospodării, ca anul trecut.

Victoria Belous a declarat miercuri, 26 august, înainte de ședința Guvernului, că, în cazul unor criterii mai largi, compensațiile ar putea ajunge la mai multe persoane, în timp ce criterii mai stricte de vulnerabilitate socială ar reduce numărul beneficiarilor și, respectiv, bugetul necesar. „Acum nu putem să dăm cifre, deoarece vă zic, în funcție de criterii, bugetul variază”, a declarat ministra.

Potrivit Victoriei Belous, sumele alocate pentru programele de compensații au variat în anii precedenți de la aproximativ un miliard până la două-trei miliarde de lei. Ministra a precizat însă că pentru acest sezon trebuie luate în calcul atât necesitățile, cât și capacitatea bugetului de stat.

„Noi din start avem un buget deficitar când îl aprobăm și anual, nu este specific acestui mandat, și deja când ne asumăm și cheltuieli suplimentare trebuie să înțelegem că toate aceste cheltuieli vor duce la creșterea deficitului bugetar” a spus Belous.

Cu o zi înainte, marți, 25 august, premierul Vasile Tofan a declarat în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune „Moldova 1”, că nu crede că statul va putea ajuta în această iarnă aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

Potrivit lui Tofan, dacă statul ar compensa integral majorările de preț astfel încât oamenii să nu le resimtă, ar fi nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei.

„Nu cred că noi vom putea ajuta 80 la sută din gospodării, dar eu cred că, cel puțin, oamenii care au necesitate cel mai mult”, a declarat premierul.

Tofan a spus că Guvernul pregătește mai multe scenarii și analizează câți bani ar putea aloca pentru compensații.

„O să venim cu o serie de scenarii, o să ne uităm câți bani avem disponibili, ne ocupăm cu o economie diplomatică intensă acum, încercăm să convingem niște parteneri ca să ne dea bani ca să le putem da compensații oamenilor. Și când o să vedem toate rezultatele la ce am reușit să obținem, o să trebuiască să hotărâm câți bani suntem gata să alocăm” a declarat șeful Guvernului.

Oficialul a mai spus că printre categoriile care trebuie analizate se numără gospodăriile care se încălzesc cu lemne, energie electrică sau alte surse. Potrivit lui Tofan, anul trecut, din cele 621 de mii de gospodării care au beneficiat de ajutor, aproximativ 300 de mii au primit compensații pentru combustibili solizi, în timp ce circa 170 de mii au fost ajutate pentru gaze.

„Vreau să vă asigur că oamenii cei mai vulnerabili, cu siguranță vor fi acoperiți și nu vor simți aceste scumpiri”, a declarat acesta.

Întrebat cum vor fi acordate compensațiile, premierul a spus că își dorește ca acestea să fie reflectate direct în facturi.

„Mi-aș dori foarte mult compensația să se facă în factură, ca să evităm inclusiv costurile acestea, și mi se pare undeva și mai transparent că omul vede în factură, chiar și optic, omul vede că gazul costă 14 lei, nu 20 de lei. Dar ține de capacitatea noastră de a procesa. Scopul nostru este ca să dăm compensația în factură, să vedem dacă reușim”, a declarat premierul

În sezonul rece 2025-2026, peste 605 mii de gospodării au beneficiat de compensații pentru încălzire. Potrivit datelor prezentate atunci de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, 53% dintre gospodăriile beneficiare urmau să primească valoarea maximă a compensației, 23% – între 500 și 1000 de lei, iar restul – suma minimă de 500 de lei.

În total, aproximativ 783 mii de cereri au fost depuse pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025-2026.