Groenlanda și războiul din Ucraina, printre principalele subiecte ale primei zile a Summitului NATO din Turcia. Trump critică Europa

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a primit marți seara, 7 iulie, la un dineu comun în Palatul Prezidențial, pe șefii de stat și de guvern ai statelor membre și ai unor parteneri NATO. Printre invitați se află și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Summitul va continua miercuri dimineață, 8 iulie, cu o sesiune oficială a Consiliului Nord-Atlantic, scrie Deutsche Welle.

Trump a aterizat după-amiază la Ankara și a fost întâmpinat de Erdogan pe pista aeroportului. Ulterior, cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare în fața Palatului Prezidențial din Ankara, în cadrul primei vizite oficiale a lui Trump în Turcia. În discuția care a urmat cu jurnaliștii, Trump și-a reiterat criticile dure la adresa aliaților europeni. „Am fost foarte dezamăgit de NATO”, a declarat el, referindu-se la ceea ce consideră a fi sprijinul insuficient acordat de partenerii NATO în războiul cu Iranul.

La summitul din capitala Turciei se discută despre continuarea sprijinului pentru Ucraina în războiul provocat de Rusia, precum și despre redistribuirea responsabilităților în cadrul alianței. Administrația SUA le cere celorlalți aliați să își asume o responsabilitate mai mare pentru capacitatea de apărare a NATO.

Groenlanda, din nou pe agendă

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că se așteaptă ca aliații NATO să respecte suveranitatea Danemarcei, reiterând că Groenlanda, teritoriul său arctic semi-autonom, „nu este de vânzare”.

Frederiksen a făcut aceste declarații la doar câteva ore după ce Donald Trump și-a exprimat din nou dorința ca Statele Unite să preia controlul asupra vastei insule.

„Este o poziție bine-cunoscută a Statelor Unite că vor să dețină și să preia Groenlanda. Sper că este la fel de bine cunoscut peste tot că acest lucru nu se va întâmpla”, a spus Frederiksen.

Trump a vorbit de mai multe ori despre ambițiile sale ca SUA să controleze Groenlanda, însă la Forumul Economic Mondial de la Davos din luna ianuarie a acestui an a făcut-o în termenii cei mai categorici. Totuși, el a exclus în cele din urmă o invazie a unui aliat NATO sau utilizarea unor tarife punitive pentru a exercita presiuni asupra Danemarcei.

Volodimir Zelenski – discuții cu lideri NATO, întâlnire cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut discuții cu mai mulți lideri NATO în orele care au urmat discursului său de marți din cadrul reuniunii.

Pe lângă cancelarul german Friedrich Merz, Zelenski a discutat cu premierul canadian Mark Carney în marja Forumului NATO al Industriei de Apărare, precum și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, țară vecină cu Rusia, și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, a cărei țară este unul dintre cei mai noi membri ai NATO.

Finlanda, alături de Suedia, a aderat la NATO ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

În urma discursului său și a apelului pentru sprijin suplimentar în domeniul apărării antiaeriene, Norvegia s-a angajat marți să aloce aproximativ 3 miliarde de coroane norvegiene (circa 306 milioane de dolari sau 268 de milioane de euro) pentru consolidarea apărării antiaeriene împotriva rachetelor balistice în Ucraina.

Zelenski ar urma să poarte miercuri discuții cu Donald Trump.

La rândul său, Trump a evidențiat din nou perspectivele unui acord de pace între Ucraina și Rusia — un rezultat despre care a afirmat în repetate rânduri, în timpul campaniei electorale din SUA, că îl va obține „într-o zi”, dar care nu s-a materializat în primele sale 18 luni de la revenirea la Casa Albă.

„Amândoi vor acum să rezolve această problemă”, a susținut el, referindu-se la Zelenski și la președintele rus Vladimir Putin, adăugând că Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, „ne ajută să ajungem la o soluție”.

Merz: Să construim un NATO mai european

„Acest summit trebuie să transmită următorul mesaj: construim un NATO mai european, pentru ca NATO să poată rămâne o alianță transatlantică”, a declarat Merz înainte de plecarea spre Ankara. „Îmi doresc ca împreună să reușim să trezim un spirit al Ankarei”, a adăugat politicianul CDU, care este însoțit de soția sa Charlotte.

Ca exemplu pozitiv în această direcție, Merz a menționat intenția Canadei de a achiziționa până la 12 submarine de la constructorul german de nave militare TKMS din Kiel. Potrivit cancelarului, această tranzacție reprezintă „un semnal puternic pentru cooperarea transatlantică și europeană”.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Merz a afirmat: „Ankara ar putea marca un punct de cotitură în acest război”. Cancelarul s-a referit la faptul că, în cadrul summitului de la Ankara, statele membre ale alianței ar urma să convină asupra unui nou pachet de ajutor de miliarde de euro pentru Ucraina.