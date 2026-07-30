FOTO Incendiu la un depozit cu materiale de construcție din capitală

În dimineața zilei de 30 iulie, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit cu materiale de construcție de pe strada Uzinelor. Victime nu au fost înregistrate. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:31.

Ajunși la fața locului pompierii au stabilit că flăcările au cuprins depozitul cu o suprafață de circa 1 500 m².

Pentru coordonarea eficientă a acțiunilor de intervenție, la locul incendiului a fost creat Statul Major. În prezent, pompierii luptă cu flăcările pentru localizarea și lichidarea incendiului, fiind formate 4 sectoare de luptă și fiind antrenate 11 autospeciale, 8 unități de tehnică auxiliară și 62 de angajați ai IGSU.