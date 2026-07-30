LIVE TEXT Atac masiv asupra Ucrainei. În mai multe regiuni au fost înregistrați morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1618

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Atac masiv asupra Ucrainei. În mai multe regiuni au fost înregistrați morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1618
UPDATE 08:22 În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone.
În suburbiile orașului Krivoi Rîh, potrivit salvatorilor o rachetă a lovit o casă particulară în care locuia o familie numeroasă; cel puțin cinci persoane au murit, printre care doi copii. Alte 8 persoane au fost rănite.
La Kiev s-a înregistrat un mort, iar la Lviv au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, fiind rănite 8 persoane.