LIVE TEXT Atac masiv asupra Ucrainei. În mai multe regiuni au fost înregistrați morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1618

UPDATE 08:22 În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone.

În suburbiile orașului Krivoi Rîh, potrivit salvatorilor o rachetă a lovit o casă particulară în care locuia o familie numeroasă; cel puțin cinci persoane au murit, printre care doi copii. Alte 8 persoane au fost rănite.

La Kiev s-a înregistrat un mort, iar la Lviv au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, fiind rănite 8 persoane.