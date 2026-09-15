Fostul ministru de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, anchetat pentru zboruri private de milioane: „Faptele ridică suspiciunea unei gestionări defectuoase a fondurilor”

Anita Orban, ministra Afacerilor Externe și a Comerțului din Ungaria, a declarat marți, 15 septembrie, că a depus o plângere penală împotriva fostului ministru Peter Szijjarto și a echipei sale, acuzându-i că, în ultimii patru ani, au folosit în mod regulat zboruri private costisitoare, în locul curselor aeriene regulate, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Plângerea depusă de ministra de Externe Anita Orban este cea mai recentă dintr-o serie de constatări făcute de noul Guvern în cadrul campaniei sale anticorupție, după ce premierul Peter Magyar l-a înlăturat pe Viktor Orban, în urma victoriei zdrobitoare obținute la alegerile din aprilie, după 16 ani de guvernare a acestuia.

Viktor Orban a respins acuzațiile de corupție. Purtătorul său de cuvânt, Bertalan Havasi, a declarat într-un răspuns transmis prin e-mail agenției Reuters că zborurile ministrului de Externe au respectat în totalitate decretul guvernamental în acest sens.

„În ultimii ani, deplasările externe ale Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului au fost organizate cu o eficiență exemplară”, a spus el. „Prin urmare, Peter Szijjarto merită laude, nu atacuri motivate politic”.

Într-o înregistrare video publicată marți pe Facebook, Anita Orban a declarat că nu există nicio urmă a unor considerente legate de economii în modul în care Szijjarto și echipa sa și-au organizat deplasările.

„Începând din 2022, au trecut în mod obișnuit la utilizarea avioanelor private charter sau a aeronavelor armatei pentru deplasările ministrului (Peter Szijjarto, n.r.) și ale delegației sale”, a spus ea.

Potrivit Anitei Orban, documentele și ancheta au arătat că, între 2022 și 2026, aceste deplasări au costat, în medie, de aproape șase ori mai mult, respectiv cu 12,6 milioane de dolari mai mult decât ar fi costat zborurile regulate la clasa business.

„Faptele constatate ridică, prin urmare, suspiciunea unei gestionări defectuoase a fondurilor, care a provocat un prejudiciu semnificativ, și atrag, de asemenea, răspunderea fostei conduceri a Ministerului”, a adăugat ea.