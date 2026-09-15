Finlanda a decis să ofere Ucrainei cel de-al 34-lea pachet de ajutor militar, în valoare de 290 de milioane de euro

Finlanda a decis să ofere Ucrainei cel de-al 34-lea pachet de ajutor pentru apărare, în valoare de 290 de milioane de euro, care conține echipamente solicitate de urgență de Ucraina. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat acest lucru, menționând că Ucraina se pregătește pentru iarna care urmează și are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi, potrivit Ukrainska Pradva.

Președintele finlandez a adăugat că Finlanda sprijină Ucraina, care se află acum în al cincilea an de apărare împotriva agresiunii ruse, deoarece consideră că este corect din punct de vedere moral să facă acest lucru.

Stubb a spus că este vorba despre securitatea întregii Europe și, implicit, despre securitatea Finlandei.

Alexander Stubb a declarat anterior că este important ca Ucraina să fie pregătită pentru cel mai pesimist scenariu în această iarnă. Potrivit lui, Finlanda lucrează activ pentru a se asigura că Ucraina dispune de suficiente resurse energetice.

Finlanda pregătește, de asemenea, următorul său pachet de apărare antiaeriană, care va răspunde unora dintre cele mai urgente nevoi ale Ucrainei.