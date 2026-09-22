Fortificarea capacităților în fața amenințărilor hibride actuale, subiect de discuții dintre Anatolie Nosatîi și un oficial al SUA

Cooperarea dintre R. Moldova și SUA în domeniul apărării și perspectivele de aprofundare a parteneriatului au fost subiectele principale discutate la întrevederea ministrului Apărării Anatolie Nosatîi cu adjunctul secretarului adjunct al Războiului al SUA, Andrew Loomis, care a avut loc pe 22 septembrie.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, în cadrul dialogului, cei doi oficiali au făcut referire la asistența continuă oferită de partea americană pentru dezvoltarea și modernizarea Armatei Naționale prin sprijin logistic, instruire, schimb de experiență și expertiză.

Un subiect aparte a fost consolidarea parteneriatului.

„Discuțiile au vizat sprijinul la fortificarea capacităților instituționale în fața amenințărilor hibride actuale, dar și dezvoltarea capabilităților de comunicare strategică. Astfel, părțile au convenit asupra identificării unor soluții moderne pentru avansarea reformelor în domeniu și, respectiv, adaptarea sectorului de apărare la noile provocări de securitate”, a notat Ministerul Apărării.

Agenda discuțiilor a cuprins și subiecte cu privire la parcursul european al R. Moldova, prioritățile curente pe domeniul de apărare, dar și importanța sprijinului partenerilor externi și organizațiilor internaționale în realizarea acestora.