Seimul, organul legislativ al Lituaniei, a susținut anularea interdicției constituționale privind amplasarea pe teritoriile țării a aarmelor de distrugere în masă și a bazelor militare ale statelor străine. Pentru această propunere au votat 99 de membri ai Seimului, 13 au votat împotrivă, iar cinci politicieni s-au abținut, relatează LRT.

Pentru aprobarea definitivă a amendamentului, Parlamentul trebuie să organizeze încă două voturi, la un interval de trei luni. Potrivit președintelui Seimului, Juozas Olekas, primul vot privind adoptarea amendamentului constituțional este programat pentru 6 octombrie, iar adoptarea finală urmează să aibă loc pe 12 ianuarie anul viitor.

Autoritățile lituaniene au confirmat în iunie 2026 că poartă negocieri privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Financial Times a scris că este vorba despre bombardiere americane capabile să transporte focoase nucleare.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că armele nucleare rusești vor fi îndreptate spre Lituania, dacă autoritățile acestei țări vor amplasa arsenale nucleare pe teritoriul lor.