Deficit de energie electrică în regim comercial în această seară. Recomandările S.A. Energocom

Sistemul electroenergetic al R. Moldova se va confrunta cu un deficit de energie electrică în regim comercial în patru intervale orare din seara zilei de 22 septembrie, anunță S.A. Energocom.

„Deficitul apare în contextul în care capacitatea intrazilnică alocată pe interconexiunea Ucraina–Republica Moldova şi România-Republica Moldova nu a fost suficientă pentru acoperirea integrală a necesarului comercial în orele respective”, a precizat S.A. Energocom.

În total, pentru intervalul 17:00-21:00, deficitul prognozat constituie 229 MWh: „Volumele care rămân neacoperite sunt de 4 MWh în intervalul 17:00–18:00, 59 MWh între 18:00–19:00, 111 MWh între 19:00–20:00, 55 MWh între 20:00–21:00”.

Pentru celelalte ore ale zilei însă a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea consumului de energie electrică.

În acest context, S.A. Energocom îndeamnă cetățenii să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor de vârf 18:00–23:00, să amâne, acolo unde este posibil, utilizarea aparatelor cu un consum ridicat și să evite risipa de energie.