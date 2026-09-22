Călin Georgescu, eliberat sub control judiciar în dosarul înșelătoriei de peste un milion de euro

Tribunalul București a decis, marți, 22 septembrie, eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sub control judiciar în dosarul înșelătoriei de peste un milion de euro, potrivit sentinței citite în sală. Decizia poate fi contestată, scrie G4Media.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu în dosarul în care e acuzat că l-ar fi înșelat cu 1,1 milioane de euro pe afaceristul Răzvan Leu.

Judecătorul de la Tribunalul București a decis punerea sub control judiciar și a lui Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, pro-rusul Călin Georgescu, a fost ridicat de DIICOT din trafic, luni dimineață, 21 septembrie, în dosarul unei înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. El, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Aren, sunt acuzați de înșelătorie și constituirea unui grup infracțional organizat.

Procurorii au făcut luni percheziții la cei trei vizați, iar Georgescu și Rusen au fost reținuți 24 de ore.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești”, arată DIICOT.

Mecanismul presupusei înșelăciuni era bazat pe promisiunea obținerii unor credite de la instituții financiare din străinătate.

Victimelor li se spunea că pot primi finanțări de milioane de euro, dar că, pentru accesarea banilor, trebuie să depună mai întâi garanții, tot în bani. Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2021, cei trei au convins un om de afaceri că poate obține un credit de 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții. Victima ar fi transferat astfel peste 1 milion de euro.

Ulterior, suspecții i-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, dar că este necesară o garanție suplimentară. În urma acestei promisiuni, omul de afaceri ar mai fi transferat 100 de mii de euro. Prejudiciul total în acest caz depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Acesta ar fi cel de-al treilea dosar penal pe numele lui Călin Georgescu, pe lângă cele în care este acuzat de propagandă legionară și de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.