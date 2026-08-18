Maia Sandu: Septembrie și octombrie, luni-cheie pentru parcursul european al R. Moldova

Republica Moldova intră într-o perioadă importantă pentru parcursul său european. Până la 1 septembrie, autoritățile trebuie să îndeplinească o serie de angajamente, iar în octombrie urmează alte obiective de realizat, după care va urma o nouă etapă de evaluare, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Șefa statului susține că Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană pe baza propriilor merite și își propune să fie pregătită pentru aderare până în 2030.

Întrebată despre faptul că liderii europeni nu au acceptat o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE, Maia Sandu a declarat că autoritățile nici nu au solicitat un astfel de parcurs.

„Nu am promovat această idee. Noi credem într-un proces bazat pe merit, iar agenda pe care am anunțat-o noi este bazată pe procesul obișnuit, nu pe scurtături, pentru că, repet, noi credem într-un proces bazat pe merite. Pe acest proces bazat pe merite, așa cum am spus, noi reușim să pregătim țara până în 2030 pentru aderare”, a declarat Maia Sandu.

În contextul parcursului european comun al Republicii Moldova și Ucrainei, șefa statului a explicat de ce cele două țări avansează împreună în procesul de aderare la Uniunea Europeană, deși fiecare are propriul ritm de pregătire.

„A fost discuția că, dacă ambele țări sunt gata tehnic să deschidă negocierile pe primul cluster, pentru primul grup de capitole, asta trebuie să se întâmple pentru ambele țări și asta s-a întâmplat, pentru că s-au deschis negocierile pe primul cluster. Mai departe, evident, dacă ambele țări sunt gata pentru celelalte clustere, asta se poate întâmpla împreună. Sunt domenii unde pentru Republica Moldova sunt lucruri mai simple și domenii unde pentru Ucraina este mai simplu să se miște mai repede decât Republica Moldova. Deci, fiecare cu ritmul său”, a menționat președinta.

Maia Sandu a precizat că, până la 1 septembrie, autoritățile trebuie să îndeplinească o serie de angajamente importante, iar următoarea etapă este programată pentru luna octombrie, când va exista, de asemenea, un set de angajamente de îndeplinit.

„După aceasta va urma evaluarea Uniunii Europene, a Comisiei și vom vedea care va fi ea”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată dacă va reuși să semneze tratatul de aderare până la încheierea mandatului de președintă, în 2028, Maia Sandu a precizat că autoritățile își propun ca până atunci să îndeplinească toate condițiile necesare, astfel încât Republica Moldova să poată semna tratatul de aderare.

„Ăsta este programul după care mergem noi, ăsta este programul după care merg și colegii de la Bruxelles. Acum urmează să vedem cum ne descurcăm, dar eu sunt încrezătoare că noi o să continuăm cu aceeași viteză și Comisia spune de fiecare dată că Republica Moldova este țara care se mișcă cu cea mai mare viteză pe acest parcurs, doar că noi am început mult mai târziu și avem de recuperat”, a specificat Maia Sandu.

Președinta a menționat că Muntenegru și Albania sunt în fața Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pentru primul cluster, „Valori fundamentale”, la 15 iunie 2026, în cadrul celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale UE–Republica Moldova, la Luxemburg. O lună mai târziu, la 14 iulie 2026, țara a deschis negocierile pentru Clusterul 6, „Relații externe”, care include capitolele privind relațiile externe, politica externă, de securitate și apărare.