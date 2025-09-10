„Extrem de periculos” – liderii europeni condamnă Rusia după ce dronele au fost doborâte deasupra Poloniei

Liderii europeni au denunțat Rusia miercuri, 10 septembrie, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești în spațiul său aerian, marcând prima dată când un membru NATO a distrus activele militare ale Moscovei deasupra teritoriului său în timpul războiului din Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

„Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost violat de un număr imens de drone rusești”, a declarat premierul polonez Donald Tusk la postul de radio X, adăugând că cele care reprezentau o amenințare directă „au fost doborâte”.

Autoritățile au închis pentru scurt timp Aeroportul Chopin din Varșovia și au plasat sistemul de apărare antiaeriană al țării în stare de alertă maximă, numind incidentul „o încălcare fără precedent”.

Dronele au intrat în Polonia în timpul atacului aerian al Rusiei asupra Ucrainei, care a ucis civili ucraineni și a lovit regiuni centrale și vestice.

19 încălcări ale spațiului aerian au fost înregistrate peste noapte, în timp ce cel puțin trei drone rusești au fost doborâte de avioane poloneze și aliate – ultima la ora 6:45 dimineața, ora locală, potrivit lui Tusk.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avertizat că incursiunea „probabil nu a fost un accident”.

„Un precedent extrem de periculos pentru Europa. Dacă vor exista măsuri suplimentare depinde în întregime de coordonarea și forța răspunsului”, a declarat președintele.

Șeful statului ucrainean s-a oferit să furnizeze Varșoviei toate datele relevante despre cel mai recent atac și să asiste la instituirea unui sistem eficient de alertă și protecție.

Vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a declarat că atacul a fost „cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european comisă de Rusia de la începutul războiului”.

„Războiul Rusiei escaladează, nu se termină. Trebuie să creștem costurile pentru Moscova, să consolidăm sprijinul pentru Ucraina și să investim în apărarea Europei”, a spus aceasta.

Președintele francez Emmanuel Macron a numit incidentul „pur și simplu inacceptabil”.

„Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez în timpul unui atac efectuat de Rusia împotriva Ucrainei este pur și simplu inacceptabilă. O condamn în termenii cei mai duri. Fac apel la Rusia să pună capăt acestei escaladări nechibzuite”, a scrisEmmanuel Macron.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa se află „într-o luptă” după „o încălcare imprudentă și fără precedent” a cerului Poloniei.

„Astăzi, am asistat la o încălcare imprudentă și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către peste 10 drone rusești Shahed. Europa este pe deplin solidară cu Polonia”, a declarat președinta.

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a numit atacul „o încălcare gravă și inacceptabilă” a spațiului aerian NATO.

„Italia va continua să acționeze pentru a asigura securitatea europeană, începând cu Ucraina, și pentru a realiza o pace justă și durabilă”, a adăugat Meloni.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că incidentul a demonstrat că provocările rusești reprezintă „o amenințare la adresa securității Europei”.

„Atacuri rusești complet inacceptabile împotriva Ucrainei și încălcări ale spațiului aerian polonez. Agresiunea și provocările rusești reprezintă o amenințare la adresa securității Europei. Danemarca este alături de Ucraina, Polonia și toți aliații noștri NATO”, a transmis premierul Frederiksen.

Președintele letoniei, Edgars Rinkevics, a comentat că incursiunea a dovedit că războiul Rusiei „ne afectează direct”.

„Sprijin deplin și solidaritate cu prietenii și aliații noștri polonezi în legătură cu incursiunea dronelor rusești în Polonia. Aliații lucrează și ar trebui să lucreze împreună”, a declarat Rinkevics.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a exprimat solidaritatea cu Polonia în urma incidentului cu drona, fără a specifica însă că dronele erau rusești.

„Incidentul dovedește că politica noastră de a cere pace în războiul dintre Rusia și Ucraina este rezonabilă și rațională. A trăi în umbra unui război este plin de riscuri și pericole”, a spus el.

Ungaria își exprimă solidaritatea deplină cu Polonia în urma recentului incident cu drona. „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă.”

Incidentul are loc cu doar câteva zile înainte de exercițiile ruso-belaruse Zapad 2025, pe care Polonia le-a semnalat ca o amenințare la adresa securității. Varșovia a anunțat că își va închide granițele cu Belarus pe durata exercițiilor.

Drone și rachete rusești au pătruns anterior pe teritoriul NATO în timpul atacurilor asupra Ucrainei, dar 10 septembrie a marcat primul caz confirmat de doborâre a acestora de către apărarea locală.