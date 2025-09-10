Viktor Orban iese la rampă: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a venit cu o reacție, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că „încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban a transmis că „Ungaria își exprimă solidaritatea deplină cu Polonia în legătură cu incidentul nocturn cu drone”.





„Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă. Acest incident dovedește că politica noastră de promovare a păcii este justificată și rezonabilă. A trăi în umbra războiului implică riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestei situații! De aceea, sprijinim eforturile președintelui Trump de a realiza pacea.”, a precizat premierul Orban.



Poziția lui Viktor Orban este oarecum surprinzătoare, în condițiile în care Ungaria pare a considera prietenia cu Vladimir Putin mai valoroasă decât cea cu Donald Trump. Astfel, Budapesta este singura capitală europeană care vede în logica SUA de a opri războiul Rusiei prin tăierea resurselor financiare drept un demers care va duce la și mai mult război, scrie Protv.ro.

Politica pro-rusă a lui Viktor Orban este de notorietate, Ungaria fiind cel mai vehement adversar european al Ucrainei și susținător necondiționat al invaziei lui Putin, mai transmite publicația.

Forțele armate poloneze afirmă că drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian iar mai multe aeroporturi din Polonia au fost închise, transmite BBC.

Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.