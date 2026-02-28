Europa reacționează la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Franța va solicita o „reuniune urgentă” a Consiliului de Securitate al ONU

Liderii europeni au reacționat la atacuri militare comune SUA-Israel asupra Iranului, operațiuni pe care Pentagonul le-a denumit „Operațiunea Furie Epică”, avertizând că ofensiva riscă să extindă conflictul în Orientul Mijlociu.

O declarație comună a Comisiei Europene și a Consiliului UE menționează că evoluțiile din Iran sunt „foarte îngrijorătoare” și a reafirmă „angajamentul ferm al UE de a proteja securitatea și stabilitatea regională”, transmite EuroNews.

Președintele francez Emmanuel Macron a numit atacurile o „izbucnire de război” care „are consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”. Franța va solicita o „reuniune urgentă” a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a adăugat Macron.

Într-o declarație comună, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au numit evoluțiile „foarte îngrijorătoare”, îndemnând toate părțile să evite măsuri care ar putea inflama și mai mult tensiunile sau slăbi cadrul global de neproliferare.

„Facem apel la toate părțile să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, au scris von der Leyen și Costa într-o declarație publicată pe X.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a caracterizat situația drept „periculoasă”.

„Regimul iranian a ucis mii de oameni, iar programele sale de rachete balistice și nucleare, împreună cu sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale”, a scris ea.

Dar „protecția civililor și a dreptului internațional umanitar este o prioritate”, a spus ea, adăugând că forța navală „Aspides” a UE rămâne „în alertă maximă” în Marea Roșie și „este pregătită să ajute la menținerea deschisă a coridorului maritim”.

Remarcile au venit la doar câteva ore după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri la scară largă în tot Iranul, vizând un complex din centrul Teheranului despre care se crede că ar găzdui reședința liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

În timpul operațiunii, președintele american Donald Trump i-a sfătuit pe iranieni să caute adăpost și a afirmat într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare că Iranul a persistat în extinderea programului său nuclear și își propune să construiască rachete capabile să lovească Statele Unite.

Sâmbătă, Macron a îndemnat regimul iranian să „intre în negocieri de bună-credință” pentru a pune capăt programelor sale nucleare și balistice. „Acest lucru este absolut esențial pentru securitatea tuturor celor din Orientul Mijlociu.”

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la încălcările drepturilor omului de către Iran, sprijinul militar al țării pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și activitățile sale de proliferare nucleară.

Luna trecută, blocul comunitar a luat noi sancțiuni împotriva membrilor regimului iranian după ce mii de persoane au fost ucise în recenta represiune a regimului împotriva protestatarilor. De asemenea, a decis să adauge Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pe lista teroriștilor UE.

Sâmbătă, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avertizat împotriva „unei spirale de escaladare care ar putea amenința Orientul Mijlociu, Europa și nu numai”.

Mai mulți miniștri europeni de externe și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la atacuri.