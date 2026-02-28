LIVE TEXT Netanyahu spune că există „semne tot mai mari” că liderul suprem al Iranului, Khamenei, ar fi murit în urma atacurilor SUA-Israel

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”.

La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai multor baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene.

UPDATE 22:00 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există tot mai multe semne că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a „dispărut”, scrie BBC.

BBC Verify a obținut imagini din satelit preluate de la Teheran în această dimineață, care arată daune semnificative aduse unei părți din complexul Leadership House – biroul lui Khamenei din capitala iraniană.

Există tot mai multe semne că „acest dictator” a „dispărut”, spune Netanyahu.

Mai devreme, pe 28 februarie, în timpul unui interviu acordat NBC New,s ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, care a declarat că liderul este „în viață”, din câte știa el.

Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, conduce Iranul din 1989. În calitate de lider suprem, el deține autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernului, armatei și sistemului judiciar din republica islamică.

De-a lungul a aproape patru decenii, Khamenei a construit o putere regională care să rivalizeze cu statele musulmane sunnite din Golf, promovând în același timp tehnologia nucleară care a tulburat regiunea înconjurătoare.

Khamenei a fost forțat să se ascundă în iunie anul trecut din cauza atacurilor care au ucis mai mulți asociați apropiați și comandanți ai Gărzii Revoluționare.

UPDATE 18:06 Reporterii BBC arată o fotografie primită de la un martor ocular care arată un nor de fum în apropierea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Mass-media de stat iraniană a relatat că a fost lansat un atac asupra Dubaiului. Nu este clar exact ce vizează Iranul, dar există o prezență militară americană în țară.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene, potrivit unor rapoarte ale agenției de știri Emirates citate de Reuters.

Sursa: BBC

UPDATE 17:22 O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost convocată sâmbătă, 28 februarie, la New York. Aceasta va fi convocată la ora 23:00, ora R. Moldova.

Reuniunea are loc după ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat „acțiunea militară de astăzi din Orientul Mijlociu”, scrie BBC.

Într-o declarație, el a afirmat că acțiunile subminează pacea și securitatea internațională și a cerut „încetarea imediată a ostilităților”.

UPDATE 17:00 Arabia Saudită a declarat sâmbătă că Iranul a atacat capitala sa, Riyadh, și regiunea estică, scrie Reuters.

Ministerul saudit de Externe a declarat că atacurile de pe teritoriul său au fost eliminate, fără a oferi detalii suplimentare.

Ministerul a condamnat atacurile iraniene, despre care a spus că au avut loc în ciuda faptului că Riyadh-ul a declarat că nu va permite ca spațiul său aerian să fie folosit împotriva Iranului.

UPDATE 16:05 Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite sâmbătă, când o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, a anunțat agenția de știri de stat SANA, citată de Reuters.

Alte resturi de rachetă au căzut în orașul Quneitra și în bazinul Yarmouk din provincia Daraa din sudul Siriei, potrivit martorilor Reuters și a înregistrărilor video distribuite de locuitori. Sunetul avioanelor de război s-a auzit în mod repetat pe cerul Siriei sâmbătă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Zeci de rachete interceptoare au fost văzute pe cerul Damascului, potrivit a doi martori, unul dintre ei reporter Reuters.

UPDATE 14:37 Cel puțin 40 de eleve au fost ucise după ce o școală de fete din sudul Iranului a fost lovită în timpul unui atac aerian americano-israelian, potrivit agenției de știri din Iran, citată de Reuters. Atacul ar fi avut loc în orașul Minab.

Incidentul a marcat primele decese confirmate în Iran de la începutul operațiunii militare. Presa iraniană a declarat că atacurile comune ale SUA și Israelului au vizat mai multe locații din Iran. Unele atacuri timpurii au fost raportate în apropierea birourilor legate de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce fum se ridica din anumite părți ale capitalei, Teheran, în timp ce explozii au fost raportate în diferite zone ale țării, scrie News18.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că „operațiuni de luptă majore” sunt în desfășurare și a îndemnat publicul iranian să conteste conducerea islamică a țării, care a guvernat Iranul de la revoluția din 1979.

UPDATE 13:05 Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite declară într-un comunicat că țara a fost supusă unui „atac flagrant care a implicat rachete balistice iraniene”, potrivit BBC.

„Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite au gestionat rachetele cu o eficiență ridicată și au interceptat cu succes o serie de rachete”, adaugă acesta.

Cu toate acestea, ministerul spune că resturi au căzut asupra unei zone rezidențiale din Abu Dhabi, provocând pagube materiale și ucigând un civil de naționalitate asiatică. Emiratele Arabe Unite condamnă atacul drept „escaladare periculoasă” și „act laș” și subliniază că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde”.

Forțele Aeriene ale SUA operează de la baza aeriană Al Dhafra, la sud de Abu Dhabi, împreună cu Forțele Aeriene ale Emiratelor Arabe Unite.