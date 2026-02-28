Celula de Criză a MAE privind situația din Orientul Mijlociu: Măsuri de siguranță pentru cetățenii R. Moldova aflați în zonele afectate
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova.
Actualizare privind evoluțiile de securitate din regiune – 28 februarie 2026
Informații esențiale pentru cetățeni:
Statul Israel:
• Rămâneți în adăposturile antirachetă și respectați strict instrucțiunile autorităților locale.
• Nu părăsiți spațiile protejate până la anunț oficial.
• Sunt posibile întreruperi temporare ale comunicațiilor.
• Lovituri aeriene sunt în desfășurare.
Ambasada RM în Statul Israel
- +972 52 778 9772
- +972 52 278 7326
- [email protected]
Statul Qatar
• Spațiul aerian închis.
• Evitați zonele aglomerate, manifestațiile publice și proximitatea clădirilor guvernamentale, instalațiilor militare și instituțiilor de ordine publică.
• Luați în considerare măsuri de adăpostire la domiciliu.
Ambasada RM în Statul Qatar (acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait)
- +974 3377 3417
- [email protected]
Emiratele Arabe Unite:
• Spațiul aerian este afectat.
• Verificați permanent statutul curselor cu operatorii aerieni.
• Respectați instrucțiunile autorităților locale.
Ambasada RM în Emiratele Arabe Unite (acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)
- +971 50 916 0778
- [email protected]
Republica Azerbaidjan:
• Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru trecere obișnuită de pasageri.
• Ieșirile în regim de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională prealabilă.
• Se recomandă evitarea călătoriilor în Iran.
• Cetățenii aflați în Iran sunt îndemnați să identifice rute disponibile de ieșire, în funcție de localizare, cu contactarea prealabilă a misiunilor diplomatice sau consulare.
• Zborurile sunt afectate; evacuările aeriene sunt posibile doar în existența unor coridoare aprobate.
Ambasada RM în Republica Azerbaidjan (acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)
- +994 50 228 51 35
- [email protected]
Republica Turcia:
• Zborurile din Turcia spre Iran sunt temporar sistate.
• Frontiera terestră Turcia–Iran rămâne deschisă, însă controalele sunt intensificate.
• Sunt posibile întârzieri semnificative la punctele de trecere.
• Nu există, la această etapă, un anunț oficial privind închiderea completă a frontierei.
Ambasada RM în Republica Turcia
- +90 541 687 21 04
- [email protected]
Recomandări generale pentru cetățeni:
• Evitați deplasările neesențiale în zonele afectate.
• Verificați statutul zborurilor înainte de deplasarea la aeroport.
• Evitați zonele sensibile, inclusiv clădiri guvernamentale, obiective militare și instituții de ordine publică.
• Păstrați documentele de identitate la îndemână.
• Monitorizați exclusiv informațiile oficiale ale MAE, ale Ambasadelor Republicii Moldova și ale Oficiilor Consulare.
„Celula de Criză a MAE continuă monitorizarea permanentă a situației și va reveni cu actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile. Se reiterează apelul la calm, vigilență și responsabilitate”, scrie MAE.