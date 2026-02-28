Restricții în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. AAC: „Orice zbor planificat în zonele menționate va suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore”

Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova anunță că a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu.

Astfel, se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel, Irak, partea sudică a Damascului, Bahrain, Doha, Kuweit. Aeroportul Muscat din Oman este închis.

Iordania și Emiratele Arabe Unite ar putea implementa, în scurt timp, închiderea spațiului lor aerian.

„EASA urmează să emită un Buletin de Informare privind Zonele de Conflict (CZIB) pentru toate zborurile din spațiul aerian al statelor implicate.

Situația continuă să evolueze într-un mod foarte dinamic, iar Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova informează că orice zbor planificat a fi efectuat în FIR-urile menționate va suferi, cel mai probabil, modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore”, scrie AAC.

Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00.

Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”.

La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai multor baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene.