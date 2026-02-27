Orange Systems lansează RPA Business Analysis Academy 2026, investind în competențele care susțin transformarea digitală

Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului RPA Business Analysis Academy, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor.

După ediția anterioară dedicată dezvoltării RPA, Orange Systems continuă investiția în formarea specialiștilor din domeniul automatizării și aduce în prim-plan o etapă esențială în orice proiect de transformare digitală: analiza proceselor de business. Pentru că performanța tehnologică începe cu o structură clară.

Robotizarea Automatizată a Proceselor (RPA) permite configurarea unor roboți software care emulează acțiunile umane în sistemele digitale, executând procese repetitive cu viteză, acuratețe și disponibilitate continuă. În acest context, rolul analistului de business este decisiv în definirea, optimizarea și documentarea proceselor ce urmează a fi automatizate.

Ce vei învăța în ediția din 2026

Timp de două luni, 15 participanți vor explora în profunzime ce înseamnă analiza de business în proiectele de automatizare robotizată. Programul combină teoria cu practica și mentoratul specialiștilor Orange Systems, oferind participanților oportunitatea de a analiza procese reale de business și de a aplica imediat, în contexte reale, ceea ce învață.

Participanții vor avea ocazia:

să învețe și să aplice tehnici de automatizare a proceselor de business;

să obțină un certificat de absolvire la finalul cursului;

la finalul programului, participanții vor prezenta proiectele realizate pe procese reale, iar cei care se remarcă prin performanță și implicare pot primi oportunitatea de a deveni parte din echipa Orange Systems, în calitate de RPA Business Analyst.

Programul este gratuit și se desfășoară în format hibrid, la Orange kITchen, marți și joi între orele 18:30–20:30 și sâmbăta între orele 10:00–14:00. Pe durata academiei, participanții beneficiază de acces la platforme online de învățare și de integrarea în cultura organizațională Orange.

Cine poate aplica

Programul este destinat persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani – studenți, proaspăt absolvenți sau angajați Orange – cu studii în IT sau domenii conexe precum matematică, banking, inginerie, finanțe, vânzări sau cibernetică, care sunt familiarizate cu procesele de automatizare și dețin abilități de comunicare fluentă în limba engleză. Cunoașterea limbii franceze constituie un avantaj.

Pentru poziția de RPA Business Analyst sunt apreciate experiența relevantă în domeniul business, abilitățile de comunicare, atenția la detalii și capacitatea de a analiza procesele din perspectiva clientului.

Completează formularul de înregistrare disponibil aici: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a7b7d462b79348f9bc3c611732997107

Pentru informații detaliate privind desfășurarea programului și criteriile de selecție, consultă Regulamentul.

Calendarul programului

27 februarie – 9 martie 2026: perioada de aplicare

10 – 18 martie 2026: selectarea participanților (testare și interviu)

24 martie 2026: anunțarea rezultatelor

30 martie 2026: lansarea programului

31 martie – 3 iunie 2026: perioada de instruire

4 iunie 2026: absolvirea

Prin RPA Business Analysis Academy, Orange Systems consolidează angajamentul său de a contribui activ la dezvoltarea competențelor digitale și la formarea unei noi generații de specialiști în transformare digitală.

