LIVE TEXT Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise într-un atac rusesc în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1623

UPDATE 14:05 În regiunea Sumî, trei persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise în urma unui atac rusesc cu bombe aeriene ghidate, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma unui atac asupra unui cartier de locuințe private și a unor obiective de infrastructură din orașul Sumî, au fost ucise o femeie și două fetițe, în vârstă de 5 și 10 ani. Alte patru persoane au fost rănite.

„Salvatorii au intervenit simultan în mai multe locații, desfășurând operațiuni de căutare și salvare, înlăturând dărâmăturile și stingând incendiile. De sub ruine au fost recuperate corpurile celor două fetițe, iar la o altă adresă a fost găsit trupul femeii.”

În timpul intervenției, trupele ruse au lansat în mod repetat noi atacuri asupra locurilor în care activau echipele de salvatori. În urma unuia dintre acestea, tehnica Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a fost avariată. Din fericire, niciun salvator nu a fost rănit.

În aceeași noapte, și comunitatea Konotop a fost vizată de un atac rusesc. Acolo, salvatorii au lichidat un incendiu izbucnit într-o zonă rezidențială.

UPDATE 12:00 În Dnipro, trupele ruse au atacat în timpul nopții depozite de produse alimentare..

În urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții, pe care salvatorii au reușit deja să îl localizeze. În prezent, intervenția pentru lichidarea completă a focarului este în desfășurare.

Totuși, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

UPDATE 11:05 În noaptea de 4 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M, lansată din regiunea Rostov (Rusia), și cu 136 de drone de atac, inclusiv de tip Shahed (inclusiv variante cu reacție), Gerbera, Italmas și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Oriol, Millerovo (Rusia), precum și din Donețk și Crimeea ocupate temporar (Ceauda și Hvardiiske), au anunțat Forțele de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, forțele de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 117 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale 14 drone de atac în 14 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte trei locații.

UPDATE 8:45 În Mîkolaiv, în urma unui atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din oraș, o femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața, iar alte șapte persoane au fost rănite, printre care două fetițe de 2 și 12 ani, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului a izbucnit un incendiu la o casă de locuit. Două case particulare au fost distruse, iar alte șapte au fost avariate. De asemenea, au fost avariate un automobil și ferestrele a trei blocuri de locuințe. Toate incendiile au fost stinse.

La fața locului au intervenit 14 salvatori, psihologi, patru autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, voluntari ai Echipei de intervenție rapidă a Crucii Roșii Ucrainene, polițiști, medici și echipe de intervenție ale serviciilor de urgență.