Crima de la Criuleni: în grija cui vor rămâne fiicele minore

Cele două fiice minore ale cuplului de la Criuleni vor ajunge în grija surorii mai mari. Precizările au fost făcute de către ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru la emisiunea 360 de grade de la Teleradio Moldova. De asemenea, ministra a menționat de ce fel de suport financiar ar putea oferi statul în cazul copiilor.

„Noi avem plăți pentru tutelă și curatelă. (…) O plată separată pentru că (copiii, n.r.) rămân fără ambii părinți nu este prevăzută în program, dar familia s-ar putea să se califice pentru același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, putem să oferim suportul financiar”

Două corpuri neînsuflețite au fost depistate într-o localitate din raionul Criuleni, în dimineața zilei de 31 august. Potrivit Poliției, este vorba despre doi soți. Sesizarea a fost făcută de fiica lor, în vârstă de 15 ani.

În cadrul examinării preliminare, medicul legist a depistat pe suprafața corpurilor plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între bărbat, care avea vârsta de 47 de ani, și femeie, care avea 42 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.

„Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, a fost depistată la fața locului și urmează a fi supusă expertizării. Polițiștii se află la fața locului și întreprind în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a menționat Poliția.

Tragedia s-a întâmplat în pofida faptului că bărbatul ar fi trebuit să se afle sub monitorizarea electronică a autorităților, având restricția de a se apropia la mai puțin de 300 de metri de copiii minori și soția, cu care era în proces de divorț.

În context, marți, 1 septembrie, Procuratura raionului Criuleni a anunțat că verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului care și-a împușcat soția. Procurorii ar urma să cerceteze inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse.