Miliardarii ruși au transferat la buget aproape 400 de miliarde de ruble după ce Putin le-a cerut să contribuie la finanțarea războiului

Oamenii de afaceri ruși „au donat” la buget aproape 400 de miliarde de ruble (adică aproximativ 4 miliarde de euro), dar The Moscow Times scrie că între timp, deficitul bugetului federal al Rusiei pentru perioada ianuarie-iulie a ajuns la 6,455 trilioane de ruble.

Oamenii de afaceri ruși au transferat sute de miliarde de ruble către bugetul federal, după apelul lansat de Vladimir Putin pentru contribuții voluntare, pe fondul unui deficit bugetar record cu care se confruntă țara.

Până la jumătatea lunii august, donațiile voluntare au totalizat 383,69 miliarde de ruble (3,89 miliarde de euro), relatează publicația economică „Vedomosti”, citând date din „Bugetul electronic”.

Înainte de întâlnirea lui Putin cu reprezentanții mediului de afaceri din martie, la care, potrivit surselor, acesta a propus ca antreprenorii să contribuie la buget, contribuțiile organizațiilor neguvernamentale totalizau 15,6 miliarde de ruble.

În luna următoare, donațiile s-au înmulțit de zece ori, ajungând la 159,7 miliarde de ruble. În mai, acestea au crescut cu 45,5%, în iunie cu 27%, iar în iulie și în prima jumătate a lunii august cu încă 30%.

Asistența este pur „voluntară”, spune un reprezentant al industriașilor

„Este un fapt că mediul de afaceri rus sprijină bugetul”, a declarat Alexander Șokhin, președintele Uniunii Ruse a Industrialiștilor și Antreprenorilor (RSPP).

El a subliniat că asistența în sine este pur „voluntară”.

Cu toate acestea, sursele au declarat revistei Expert că guvernul se așteaptă de fapt să primească aproximativ 300 de miliarde de ruble sub formă de contribuții voluntare din partea companiilor până la sfârșitul anului.

Șokhin a mai spus că oamenii de afaceri transferă fonduri nu numai din fondurile corporative, ci și din fundațiile familiilor.

„Cel mai important aspect pentru companii este ca donațiile voluntare să nu sporească povara fiscală. Acest lucru nu înseamnă că companiile plătesc în schimbul unor avantaje, ci mai degrabă că trebuie găsit un echilibru între capacitățile companiilor și sprijinul bugetar”, a declarat Șokhin.

La cât se ridică deficitul

El a adăugat că donațiile voluntare au fost discutate în cadrul întâlnirii lui Putin cu reprezentanții mediului de afaceri, alături de alte mecanisme de acoperire a deficitului bugetar. Mai precis, s-a discutat despre o taxă pe profiturile excepționale.

Cu toate acestea, Shokhin a subliniat că nu există condiții pentru introducerea unei astfel de taxe, întrucât multe companii „înregistrează pierderi”.

The Moscow Times scrie că între timp, deficitul bugetului federal al Rusiei pentru perioada ianuarie-iulie a ajuns la 6,455 trilioane de ruble.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, această cifră a crescut de 1,4 ori și este deja aproape dublă față de cifra planificată pentru întregul an curent (3,786 trilioane de ruble).