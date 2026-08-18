Un fost ministru al Mediului, deputate PAS și un fost profesor al Seliniei Cojocaru reacționează: „Pot număra pe degete specialiști, indiferent de decenii sau luni de experiență, care pot să se compare cu ea”

Fostul ministru al Mediului și actualul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Lazarencu, a criticat materialul publicat de Moldova Curată despre Selinia Cojocaru, vicepreședinta Organizației de Tineret a PAS, care a fost angajată în mai multe instituții de stat într-o perioadă în care avea doar studii liceale. Lazarencu susține că a lucrat cu Cojocaru în perioada în care se afla la conducerea Ministerului Mediului și o descrie drept „o tânără foarte competentă”. Deputatul afirmă că nu vede nicio ilegalitate în situația prezentată de jurnaliști și cere ca „vânătoarea de vrăjitori” să fie oprită. În apărarea tinerei au intervenit și alte deputate PAS, printre care Marcela Adam și Larisa Novac.

În același timp, Alexandru Gurdila, un fost profesor al tinerei în cadrul proiectului „Profesiile Viitorului”, a declarat că Selinia „e una din cele mai creative, sârguincioase și talentate tinere talente pe care le-am văzut vreodată”.

„Vânătoarea de vrăjitori trebuie oprită… Am văzut astăzi, pe portalul MoldovaCurata.md, o așa-zisă „investigație”, cu un titlu bombastic, despre Selina Cojocaru, o tânără foarte competentă cu care am lucrat cât timp am fost ministrul Mediului. Am citit de mai multe ori acel articol și am încercat să înțeleg unde este crima, unde este ilegalitatea, dar nu am găsit nimic… De ce un tânăr cu competențe digitale nu poate combina studiile cu munca? De ce să ardem un tânăr pe rug pentru un salariu de 7.000 de lei pe lună, știind că astfel de servicii costă mii de euro?”, a scris Lazarencu pe rețele de socializare.

Fostul ministru susține că Selinia Cojocaru nu era membră PAS în perioada în care a activat la Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, chiar dacă tânăra ar fi fost membră de partid, acest lucru nu ar fi reprezentat o problemă.

„Eu cred cu tărie că este bine să avem cât mai mulți tineri implicați în politică. Tinerii sunt prezentul și viitorul acestei țări și, din păcate, astfel de articole îi vor descuraja să se implice în activitatea instituțiilor publice, or, de talentul și dedicația lor este mare nevoie acum”, a mai scris deputatul pe rețele.

Marcela Adam, deputată PAS, a declarat, la rândul său, că „contracte nu înseamnă doar bani achitați, înseamnă, mai întâi de toate, rezultate livrate”.

„Știm cu toții, dar cred că puțini conștientizează la modul real, că așa numitele profesii ale viitorului sunt deja pe deplin ale prezentului. Câți dintre cei care au făcut studii acum 30, 20, 10 sau chiar 5 ani in urmă le pot face față? Înainte de a arunca false acuzații, câți au analizat competențele pe care le demonstrează și rezultatele activității pentru care a fost contractată Selinia Cojocaru?”, a întrebat Adam.

Larisa Novac, și ea deputată PAS, a distribuit postarea lui Sergiu Lazarencu, menționând că „tinerii trebuie susținuți, nu arși pe rug!”.

Totodată, Alexandru Gurdila, care a menționat că a fost unul dintre profesorii Seliniei Cojocaru în cadrul proiectului „Profesiile Viitorului”, a declarat că „e una din cele mai creative, sârguincioase și talentate tinere talente pe care le-am văzut vreodată”.

„Atenția ei la detalii, felul de a găsi abordări noi, metodologia după care lucrează e rar întâlnită. Peste 10 ani, Selinia va fi una din profesioniștii de top din țară sau poate chiar din regiune. Și nu mă tem să zic asta”, a scris acesta.

Potrivit lui Gurdila, Selinia Cojocaru este autoarea videoclipurilor scurte publicate pe paginile Ministerului Mediului: „frumoase, făcute repede, distribuite de zeci de mii de ori și cu milioane de vizualizări sunt ale ei”.

„Pot număra pe degete specialiști, indiferent de decenii sau luni de experiență, care pot să se compare cu ea. Dar aparent faptul că o fată de 19 ani, angajată part-time, pe salariu de 6500 de lei este corupție și favoritism. Asta în timp ce era eminentă la universitate și i s-a permis plan individual de studii, care se aprobă doar pentru cei mai buni. Talentul se cultivă de tânăr și asta au făcut cei de la minister.

Hai să o ardem pe rug. Hai să o facem să se simtă un nimic, în loc să încurajăm ca tot mai mulți să își dezvolte capacitățile, mai ales la instituții de stat. Iar cei care se bucură, mergeți voi în locul ei. Ea își va găsi de lucru plătit de câteva ori mai mult oriunde. Noi vom avea de pierdut”, a conchis Gurdila.

După cazul Bogdan Zgherea, tânărul cu studii liceale care primea la Ministerul Culturii un salariu de 33 mii de lei brut, Moldova Curată a documentat un alt caz în care un alt vicepreședinte al Organizației de Tineret a PAS a fost angajat în cabinetul ministrului Culturii, fiind, la fel, în primul an de facultate, deci, fără studii superioare finalizate.

Selinia Cojocaru, în 2023 studentă în primul an la Facultatea de Jurnalism și Științe a Comunicării, a devenit mai întâi asistentă în cabinetul ministrului Culturii Sergiu Prodan, apoi, angajată prin contract la același minister și, în paralel, la Ministerul Mediului, după care – specialistă principală la IP Administrația Națională Apele Moldovei.

Acum, ea deține o diplomă de licență și a declarat că este consilieră în cabinetul ministrului Mediului. În nici unul dintre cazuri nu au fost organizate concursuri de angajare și nici concursuri de achiziții publice pentru serviciile contractate. S-a preferat contractarea directă, pe contracte de valoare mică, permise de legislație fără procedură de achiziții. Unii experți în integritate și anticorupție apreciază acest parcurs ca prezentând semne de favoritism, dar și dubii privind egalitatea de șanse pentru tineri care nu au afilieri politice, se arată în materialul realizat de Moldova Curată.