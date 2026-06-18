Arest preventiv în lipsă pentru Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii

În privința lui Ilan Șor a fost aplicată miercuri, 17 iunie, în lipsa lui măsura preventivă a arestului pentru un termen de 30 de zile, în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 de milioane de dolari de la SA „Banca de Economii” (BEM), anunță joi, 18 iunie, Procuratura Anticorupție (PA).

Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal.

Potrivit învinuirii, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.

„Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false”, a scris PA.

Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii”, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.

Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, pe 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA „Banca de Economii”, Viorel Bârca, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rolul Curții de Apel Centru, la 8 iulie 2026 urmând a fi pronunțată decizia.