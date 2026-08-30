Doi tineri funcționari din R. Moldova și-au pierdut viața după ce valurile puternice i-au tras în larg, în Bulgaria

Doi tineri originari din R. Moldova și-au pierdut viața pe 29 august după ce valurile puternice i-au tras în larg. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Ahtopol, Bulgaria, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Este vorba despre Elena Triboi, inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA și Gheorghe Gheorghiță, angajat al Ministerului Justiției, a confirmat pentru ZdG Ina Voloșciuc, purtătoarea de cuvânt a CNA.

„Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile bulgare, valurile puternice i-au tras pe cei doi în larg. Circumstanțele exacte ale producerii tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Misiunea diplomatică este în contact cu instituțiile bulgare competente și întreprinde demersurile consulare necesare”, a informat MAE.

Anunțul privind decesul Elenei Triboi a fost făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dimineața zilei de 30 august.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră. Suntem alături de familia îndurerată. Condoleanțe apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o. Drum lin spre lumină, dragă Elena”, a scris CNA.

Ministerul Justiției a anunțat despre moartea lui Gheorghe Gheorghiță printr-un mesaj de condoleanțe către familia tânărului.

„Ministerul Justiției anunță cu profundă tristețe și durere pierderea prematură și tragică a colegului nostru Gheorghe Gheorghiță. Vestea despre plecarea sa timpurie ne lasă fără cuvinte și aduce un gol imens în inimile noastre. Gheorghe a început cariera profesională în Direcția elaborare acte normative din toamna anului 2023 și a realizat o ascensiune profesională impresionantă, cu multe proiecte promovate cu succes. L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos. În aceste momente extrem de dificile, transmitem cele mai sincere condolențe și întreaga noastră compasiune familiei îndurerate, rudelor, prietenilor și colegilor”, a scris Ministerul Justiției.

Presa din Bulgaria relatează că un grup de patru tineri – doi băieți și două fete, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, au decis să viziteze o zonă de plajă nepăzită. Trei dintre ei au intrat în marea agitată. Un băiat a reușit să ajungă la țărm, dar ceilalți doi au fost târâți de mare. Trupul fetei a fost recuperat mai întâi de salvatori.

După o operațiune de căutare de amploare efectuată pe 29 august după-amiaza, echipele de salvare au găsit și recuperat trupul celei de-a doua victime – unul dintre băieți.

Acesta este un alt incident petrecut pe coasta de sud a Mării Negre în ultimele zile, după ce un copil de 7 ani din Sviștov s-a înecat recent în mare, în apropierea orașului Sozopol.