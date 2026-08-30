Trafic restricționat pe mai multe străzi din centrul capitalei. Transportul public va fi reorganizat

Duminică, 30 august, începând cu ora 18:00 și până luni, 31 august, ora 12:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Aleksandr Pușkin, informează Primăria Municipiului Chișinău.

„Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, dedicat Zilei Limbii Române, de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova”, comunică municipalitatea.

De asemenea, pe 31 august, între ora 17:00 și ora 22:30, va fi sistat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în legătura cu organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române, de pe strada pietonală Eugen Doga.

Totodată, pe data de 31 august, între 17:00 și 23:50 va fi sistată circulația, cu excepția transportului public, pe tronsonul bd. Grigore Vieru, de la str. Ierusalim, ASEM, Banca Națională a Moldovei, str. Constantin Tănase, str. Aleksandr Pușkin.

În perioada enunțată, circulația transportului public, troleibuze și autobuze, va fi organizată pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuze

rutele nr. 1, nr. 5 și nr. 8, tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite; ruta nr. 4, tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; ruta nr. 22, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit; de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; ruta nr. 34, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Sciusev, str. București, str. Ciuflea.

Autobuze

ruta nr. 5, tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

– pe traseul stabilit; – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; ruta nr. 9, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; ruta nr. 11: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

ruta nr. 26, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin; retur – pe traseul stabilit;

– de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin; – pe traseul stabilit; ruta nr. 46, tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.