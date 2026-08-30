Un minor a fost găsit decedat în extravilanul unei localități din Cantemir: A plecat la serbarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit acasă

Inspectoratul General al Poliției (IGP) documentează circumstanțele în care un minor de 17 ani din raionul Cantemir a fost depistat decedat în duminică dimineață, 30 august. Sâmbătă, 29 august, poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia.

„Din primele cercetări s-a stabilit că, în seara zilei de 28 august, minorul a plecat de la domiciliu la serbarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit acasă.

Polițiștii au întreprins de îndată toate măsurile necesare pentru localizarea acestuia, iar în această dimineață, minorul a fost depistat decedat în extravilanul localității unde a mers”, informează IGP.

La fața locului s-a deplasat grupul operativ și medicul legist, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și cauzei decesului. Potrivit Poliției, pe caz a fost inițiată o anchetă, iar polițiștii întreprind toate acțiunile necesare pentru elucidarea circumstanțelor cazului.