Doi polițiști de patrulare se află în stare gravă la spital după ce au fost loviți violent de un automobil în timp ce activau pe acostament

Doi polițiști de patrulare, care activau pe traseul R6, în satul Grigorăuca din raionul Sîngerei, au fost loviți violent de un Volkswagen, condus de un bărbat, conform Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Ambii polițiști se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.

Starea ambilor polițiști este extrem de gravă, fiind transportați la spital”, transmite IGP.

La fața locului, oamenii legii stabilesc toate circumstanțele accidentului.