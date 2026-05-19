Doi cetățeni români și-au pierdut viața într-un accident la Taraclia, după ce un autocamion a derapat în timpul unei depășiri

Poliția din Taraclia a fost sesizată în seara de luni, 18 mai, despre un grav accident rutier produs pe traseul între localitățile Balabanu și Novosiolovca. Potrivit datelor preliminare, un autocamion înmatriculat în România s-a răsturnat, iar cele două persoane aflate în vehicul au murit, transmite Inspectoratul General al Poliției (IGP).

La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un autocamion, înmatriculat în România și care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție, se deplasa spre orașul Taraclia. La volan se afla un bărbat de 58 de ani, având ca pasager un bărbat de 62 de ani, ambii cetățeni români.

„Preliminar, în timpul efectuării unei manevre de depășire, s-ar fi produs o defecțiune la roata din stânga-față a autocamionului. În urma acesteia, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a derapat în afara carosabilului, răsturnându-se”, precizează IGP.

În urma impactului, ambele persoane aflate în vehicul au decedat pe loc. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.