Benzina, mai scumpă, iar motorina – mai ieftină pe 19 mai 2026

Pe 19 mai 2026, benzina se scumpește iar motorina se ieftinește, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard au fost stabilite pentru ziua de marți, 19 mai 2026:

30,91 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,08 de bani);

(+0,08 de bani); 29,00 lei/litru – pentru motorina standard (- 0,09 de bani).

Detalii despre prețuri la fiecare benzinărie pot fi găsite pe pagina dezvoltată de ANRE. Instituția publică zilnic prețurile plafon la produsele petroliere comercializate în R. Moldova.