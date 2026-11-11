Doi bărbați, implicați într-o schemă de introducere ilegală în R. Moldova a medicamentelor care conțin substanțe psihotrope, condamnați la închisoare. Aceștia au fost dați în căutare

Doi bărbați, cu vârstele de 38 și 39 de ani, au fost condamnați la opt și respectiv 10 ani de închisoare pentru implicarea, în perioada anilor 2019-2021, într-o schemă de introducere ilegală în R. Moldova și distribuire a medicamentelor „Subutex”, care conțin substanța psihotropă buprenorfină, anunță miercuri, 11 noiembrie, Procuratura Generală (PG) printr-un comunicat.

Potrivit materialelor cauzei, în ianuarie-martie 2020, unul dintre inculpați, aflat în Franța, ar fi organizat expedierea în R. Moldova a unor colete în care erau camuflate comprimate „Subutex”, în scopul distribuirii ulterioare pe teritoriul țării.

„Acestea erau transportate prin intermediul unei firme de transport de pasageri și colete, pe ruta Paris-Cahul-Chișinău, iar ulterior urmau să ajungă la cel de-al doilea inculpat, aflat în țară, care se ocupa de recepționarea și distribuirea acestora.

Într-unul dintre cazurile documentate de oamenii legii, la 4 martie 2020, într-un colet expediat din Franța au fost depistate 84 de comprimate „Subutex”, ambalate în 12 blistere și camuflate printre haine și alte bunuri.

Coletul a fost supus unei operațiuni de livrare controlată și transportat ulterior din municipiul Chișinău spre municipiul Bălți, unde urma să fie recepționat de cel de-al doilea inculpat. Acesta s-a prezentat pentru a prelua coletul, moment în care a fost reținut de oamenii legii”, se spune în comunicat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară, cele 84 de comprimate conțineau substanța psihotropă buprenorfină, cu o masă totală de 0,672 de grame, cantitate calificată drept proporții deosebit de mari.

Inculpații nu și-au recunoscut vina în cadrul urmăririi penale, unul susținând că medicamentele erau destinate consumului propriu, iar celălalt negând implicarea în activitatea infracțională.

Conform PG, examinarea cauzei în instanță a avut loc în lipsa inculpaților, ambii fiind dați în căutare.

În urma examinării probelor, instanța i-a recunoscut vinovați de comiterea infracțiunilor imputate.

Astfel, unul dintre bărbați a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru circulația ilegală a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Cel de-al doilea a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, precum și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope, săvârșită în proporții deosebit de mari. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 10 ani de închisoare.

Inculpații își vor executa pedepsele în penitenciar de tip închis și au fost privați, pentru o perioadă de patru ani, de dreptul de a ocupa anumite funcții și de a exercita activități legate de circulația drogurilor, etnobotanicelor sau a analogilor acestora.

Potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare.