Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a obținut garanții din partea Iranului că acesta nu va dezvolta arme nucleare, în contextul în care au apărut informații potrivit cărora Washingtonul ar fi transmis Teheranului o nouă propunere de pace, cu condiții mai stricte, scrie Euractiv.

Orice modificare a proiectului de acord ar putea întârzia și mai mult încheierea oficială a conflictului din Orientul Mijlociu și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, după săptămâni de negocieri marcate de tensiuni și episoade sporadice de confruntări armate.

Publicațiile The New York Times și Axios au relatat că Donald Trump a trimis Iranului un nou cadru de negocieri, care ar conține condiții mai dure. Deocamdată nu au fost oferite detalii despre modificările propuse.

Trump a reiterat că principalele obiective ale administrației sale sunt împiedicarea dezvoltării armelor nucleare de către Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Singura garanție de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Ei au fost de acord cu acest lucru și a fost foarte interesant”, a declarat liderul american într-un interviu acordat Larei Trump, difuzat sâmbătă de Fox News.

Totuși, autoritățile iraniene au pus anterior sub semnul întrebării afirmațiile lui Trump, iar pozițiile celor două părți rămân divergente în privința principalelor condiții ale unui eventual acord, scrie sursa citată.

Teheranul a transmis că solicită deblocarea a 12 miliarde de dolari din activele sale înghețate înainte de a începe negocieri de fond privind programul nuclear. De asemenea, oficialii iranieni au calificat drept „nefondate” declarațiile anterioare ale lui Trump potrivit cărora stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului ar urma să fie distruse.

Iranul insistă, totodată, ca Libanul să fie inclus în orice acord de încetare a războiului. Solicitarea vine pe fondul continuării confruntărilor din regiune, Beirutul acuzând Israelul că aplică o „politică a pământului pârjolit” în timpul operațiunilor sale împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

După ce anterior a afirmat că un acord este aproape de a fi încheiat, Trump a adoptat un ton mai rezervat și a sugerat că opțiunea militară rămâne în calcul.

„Nu mă grăbesc. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim, iar dacă nu vom obține ceea ce vrem, lucrurile se vor încheia într-un alt mod”, a declarat președintele american.