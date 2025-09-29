ULTIMA ORĂ Dosarul de escrocherie și fals în declarații al unei foste vicepreședinte de Judecătorie, trimis în instanță. Magistrata este anunțată în căutare

Un fost judecător și vicepreședinte de instanță va compărea pe banca acuzaților, într-un dosar de escrocherie și fals în declarații. Procuratura Anticorupție a anunțat luni, 29 septembrie, că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală. Conform datelor consultate de către ZdG, magistrata vizată este Nelia Podlisnic, de la Judecătoria Drochia.

Potrivit unui comunicat de presă, cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către procurorul general, Eduard Harunjen, în baza unei plângeri colective. Potrivit probelor acumulate, în perioada martie 2014 – martie 2016, inculpata, care deținea funcția de judecător și vicepreședinte de instanță, prin înșelăciune și abuz de încredere, ar fi însușit de la trei persoane suma totală de aproximativ 2,5 milioane lei, sub pretextul unor probleme personale, dând asigurări că va restitui datoriile, fapt ce nu s-a realizat.

Aceasta a părăsit hotarele țării, aflându-se încă în funcția de judecător. Totodată, în aceeași perioadă, deținând calitate de persoană cu funcție de demnitate publică, fiind obligată să declare veniturile obținute, aceasta nu a reflectat toate veniturile sale în declarațiile de avere și interese personale.

„Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitei (fiind suspendată o perioadă îndelungată, până legea a permis expedierea cauzei în judecată în lipsa persoanelor căutate), fapt autorizat de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și menținut ulterior de Curtea de Apel Centru. În prezent, învinuita se eschivează de la organul de urmărire penală, fiind anunțată în căutare”, precizează PA.

Pentru infracțiunile comise, legislația penală prevede: pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (art. 190 alin. (5) din CP) și amendă de până la 12 000 lei sau închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții ori de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (art. 352/1 din CP).

În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și al eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra a cinci bunuri imobile ce aparțin cu drept de proprietate învinuitei.

Nelia Podlisnic a fost numită în funcția de judecătoare în 2001, iar ultima declarație de avere a depus-o în martie 2016.

Conform unei decizii anterioare a Consiliului Superior al Magistraturii, autorii sesizării au invocat că judecătorul Nelia Podlisnic a împrumutat de la Tatiana Morcov suma de 35 000 de euro, 20 000 de euro (contract) şi 40 000 de lei, de la Nicoleta Mațco – 150 000 de lei și 3000 de euro și de la Eugenia Crohmaliuc – suma de 913 000 de lei și 6900 de euro cu întocmirea recipiselor sau contractelor de

împrumut.

Prin hotărârea din 27 ianuarie 2017 Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a constatat abatere disciplinară în acțiunile judecătorului Nelia Podlisnic de la Judecătoria Drochia și a aplicat sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 6 alin (1) lit. d) – eliberarea din funcția de judecător cu încetarea de drept a împuternicirilor judecătorului.