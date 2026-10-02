Reacția ASP, după ce un fost angajat al instituției și un instructor auto au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență: „Continuăm măsurile interne de monitorizare și control al procesului de examinare”

„ASP își reafirmă poziția de toleranță zero față de corupție și orice alte acțiuni ilicite și cooperează cu organele de drept, acordând suportul necesar pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale”. Astfel a reacționat Agenția Servicii Publice (ASP) la două comunicate ale Centrului Național Anticorupție (CNA) privind un dosar de trafic de influență.

Pe 1 și 2 octombrie, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut un instructor auto și un fost angajat al ASP într-un dosar de trafic de influență.

Agenția precizează, într-un comunicat, că persoana vizată în cadrul investigațiilor nu are calitatea de angajat al instituției.

„Încă din iunie 2024, conducerea ASP a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de concediere fostului inspector-examinator, ca urmare a constatării unor abateri disciplinare legate de fraudarea probei practice a examenului auto. Deși, în decembrie 2024, instanța de judecată a dispus restabilirea acestuia în funcție, ASP a contestat hotărârea, iar ulterior Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea primei instanțe și a menținut în vigoare ordinul de concediere emis de ASP (…).

Totodată, ASP continuă măsurile interne de monitorizare și control al procesului de examinare, în scopul prevenirii și identificării oricăror tentative de fraudare sau influențare a procesului de obținere a permisului de conducere (…).

ASP va continua verificarea cazurilor suspecte, iar în situațiile în care se va constata că un permis de conducere a fost obținut cu încălcarea procedurilor obligatorii de examinare, acesta va fi anulat în condițiile prevăzute de lege. Aceste măsuri fac parte din procesul de consolidare a integrității, transparenței și calității procesului de examinare”, subliniază instituția.

Potrivit ASP, în urma neregulilor și cazurilor de fraudare constatate în procesul de examinare, în primele nouă luni ale anului 2026 au fost anulate 633 de permise de conducere. De asemenea, precizează instituția, în ultimii trei ani, 49 de examinatori au fost eliberați din funcție sau excluși din procesul de examinare.

Pe 1 octombrie 2026, CNA a anunțat că un instructor auto din municipiul Chișinău a fost reținut, fiind bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit sistematic mijloace bănești ilicite de la mai mulți candidați, promițându-le că le poate facilita obținerea permisului de conducere de categoria „B”.

Potrivit instituției, bănuitul, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP, ar fi pretins și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro. În schimbul acestor bani, el ar fi promis că îi poate determina pe examinatori să faciliteze susținerea probelor teoretică și practică ale examenului auto.

Ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, precum și la locuințele unor candidați. În urma acțiunilor procesuale, instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Pe 2 octombrie 2026, CNA a emis un alt comunicat în care a anunțat că un fost angajat al ASP, care a activat anterior în calitate de examinator auto, a fost reținut de organele de drept. „Măsura a fost dispusă în continuarea investigațiilor într-un dosar de trafic de influență ce vizează corupția sistemică la obținerea permiselor de conducere”, precizează instituția.

În cadrul aceleiași cauze penale a fost reținut și instructorul auto din municipiul Chișinău.

Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.