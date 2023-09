Angajata Curții de Conturi, care l-a acuzat pe Marian Lupu de „avansuri sexuale”, a fost eliberată din funcție: „Hărțuitorii rămân neatinși în funcții de conducere”. Cum explică CCRM demisia Tatianei Vozian

Angajata Curții de Conturi a R. Moldova (CCRM) Tatiana Vozian, care în aprilie 2023 l-a acuzat pe președintele instituției, Marian Lupu, de „avansuri sexuale”, a fost eliberată din funcție.

Despre aceasta a anunțat Vozian luni, 11 septembrie, pe rețelele de socializare, afirmând că demiterea sa ar fi fost cauzată de faptul că a depus sesizare la Centrul Național Anticorupție și a contestat ordinul de sancționare disciplinară care i-a fost aplicată recent.

„Demisă! Demisă pentru că am depus sesizări și plângeri în apărarea mea. Demisă pentru că am denunțat public avansurile sexuale ale președintelui Curții de Conturi Lupu! Demisă pentru că sunt femeie vocală! Ziceți că nu aveți cadre în instituții publice, nu aveți cu cine lucra? Uitați-vă cum Lupu elimină cadre excepționale și competente- vorbesc de mine – pentru că nu mă supun lui! Eu am caracter să lupt, dar ca mine sunt foarte puțini. Dacă asta e schimbarea promisă de fiecare partid ce vine la putere, atunci să știți că schimbarea deja a venit – hărțuitorii rămân nemișcați și neatinși în funcții de conducere, funcționarii publici care denunță practici ilegale – demiși”, a transmis Tatiana Vozian.