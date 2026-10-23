Energocom cere un preț mai mare pentru energia electrică vândută furnizorilor. Precizările ANRE: „Nu înseamnă că prețurile de furnizare pentru consumatorii casnici se vor modifica automat”

S.A. „Energocom” a cerut majorarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată în calitate de furnizor central, pentru anul 2026. Compania cere aprobarea prețului de 3,51 lei/kWh, față de prețul în vigoare din luna aprilie de 2,01 lei/kWh (fără TVA), adică o majorare cu un leu și jumătate.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că prețul solicitat de S.A. „Energocom” se referă la energia electrică furnizată de companie în calitate de furnizor central, către furnizorii cu obligația de serviciu universal și nu reprezintă prețul achitat de consumatorii casnici. Acest preț este unul dintre elementele care intră în calculul costurilor de procurare a energiei electrice, luate în considerare la stabilirea prețurilor reglementate pentru consumatorii finali.

„Solicitarea S.A. „Energocom” urmează să fie examinată de ANRE în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare și metodologia aplicabilă. Astfel, depunerea și publicarea solicitării S.A. „Energocom” nu înseamnă că prețurile de furnizare pentru consumatorii casnici se vor modifica automat. O eventuală ajustare a acestora poate fi examinată doar în cadrul unei proceduri distincte, ca urmare a solicitărilor parvenite de la furnizorii cu obligația de serviciu public privind prestarea serviciului universal: Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord””, a subliniat ANRE.

Energocom, în calitate de furnizor central de energie electrică desemnat, a prezentat calculele în baza efectivului realizat pentru perioada 1 ianuarie 2026-30 septembrie 2026 și în baza prognozei de producere a energiei electrice pentru perioada 1 octombrie 2026-31 decembrie 2026.

La 31 martie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice. Consumatorii din nordul țării, deserviți de S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, achită un preț de 3 lei și 95 de bani per kWh. În același timp, tariful pentru consumatorii din centrul și sudul țării, deserviți de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., a scăzut la 3 lei și 56 de bani.