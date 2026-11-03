Energia electrică pentru gospodăriile din centrul și sudul țării ar putea fi scumpită cu circa un leu. Cererea depusă de Premier Energy la ANRE

Premier Energy cere un preț cu peste 1 leu mai mare pentru energia electrică utilizată de gospodării. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat marți, 3 noiembrie, că a publicat solicitarea din 22 octombrie de actualizare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice, înaintată de furnizorul serviciului universal și de ultimă opțiune, Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., pentru anul 2026.

Compania solicită ANRE să aprobe prețul de 464 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune 0,4 kV, față de prețul actual – 356 bani/kWh.

Solicitarea urmează să fie examinată de specialiștii Agenției și nu reprezintă o decizie finală privind modificarea prețurilor.

Solicitarea vizează consumatorii deserviți de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. din centrul și sudul Republicii Moldova.

„În prezent, specialiștii ANRE analizează materialele prezentate și argumentele care stau la baza solicitării. Informațiile privind rezultatele examinării vor fi publicate după finalizarea procesului de analiză”, notează autoritatea.

Conform calculelor prezentate de Premier Energy, factorul-cheie ce duce la formarea „devierilor semnificative” este preţul de

procurare a energiei electrice.

„Astfel, în prețurile reglementate în vigoare de furnizare a energiei electrice la serviciul universal a fost considerat un preț mediu de procurare a energiei de 262 bani/kWh, pe când conform prețurilor efectiv înregistrate în primele 9 luni și estimările de prețuri pentru ultimul trimestru ale anului curent rezultă un preț mediu de procurare a energiei de 289 bani/kWh, ceea ce constituie o creștere de 27 bani/kWh sau 10%”, explică compania.

Solicitare ajustare preturi_PE oct 2026.pdf by Ziarul de Gardă