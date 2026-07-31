Doar 2% dintre moldoveni apelează la psiholog sau psihiatru când au dificultăți emoționale. Ministerul Sănătății: „Sănătatea mintală este parte a sănătății noastre generale”

Doar 2% dintre moldoveni apelează la un psiholog sau psihiatru atunci când se confruntă cu dificultăți emoționale sau probleme de sănătate mintală. În schimb, 60% aleg să vorbească doar cu familia, iar 29% doar cu prietenii, arată datele publicate de Ministerul Sănătății.

„Sprijinul celor apropiați este important. Însă există situații în care el nu este suficient. Depresia, anxietatea, atacurile de panică, tulburările de comportament sau alte probleme de sănătate mintală au nevoie, la fel ca orice altă problemă de sănătate, de evaluare și sprijin specializat”, subliniază Ministerul Sănătății.

Totuși, multe persoane amână sau evită să ceară ajutor profesional. Motivele sunt diferite: lipsa informației, teama de a fi judecați, prejudecățile legate de sănătatea mintală sau convingerea că trebuie să facă față singure.

„Sănătatea mintală este parte a sănătății noastre generale. Iar accesarea unui specialist nu este un ultim pas. De multe ori, este primul pas spre înțelegere, sprijin și recuperare”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.